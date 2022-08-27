Україна продовжить отримувати допомогу, незважаючи на проблеми з опаленням у Європі, — Білий дім

На думку прессекретарки Карін Жан-П'єр, Володимир Путін перетворив газ на зброю, але цим лише об'єднав Захід.

США продовжуватиме надавати допомогу Україні, незважаючи на проблему з опаленням у Європі. Про це речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила на брифінгу 26 серпня.

За її словами, Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним перетворила енергоносії на ще одну зброю на тлі війни в Україні. Однак ще в березні глава США Джо Байден створив групу, яка працює над збільшенням постачання природного газу в Європу з альтернативних джерел, зокрема екологічно чистих.

США мають зробити ще дуже велику роботу й виділити багато ресурсів, щоб забезпечити європейцям енергетичну безпеку й тепло під час найближчого опалювального сезону. Водночас американська влада не забуває про Україну, яка потребує підтримки, борючись проти російської агресії.

"Ми подбаємо про те, щоб наші партнери в Україні мали все, що їм потрібно, щоб продовжувати боротися за свою свободу й боротися за свій суверенітет", — заявила Карін Жан-П'єр.

Вона додала, що з березня експорт газу в Європу порівняно з минулим роком зріс на 84% або на 20 млрд кубометрів, а частка США при цьому зросла майже втричі. Так Білий дім уже перевиконав обіцянку президента Джо Байдена надати Євросоюзу не менше 15 млрд кубометрів до кінця 2022 року.

"Те, що побачили за останні кілька місяців, ще до того, як почалася війна в Україні, неспровокована війна, розв'язана Росією, — це єдиний Захід. Ви бачите, як НАТО став найсильнішим союзом із усіх, що коли-небудь існували, — прокоментувала Карін. Жан-П'єр. — Ми віримо, що Альянс, це партнерство продовжуватиметься".

Раніше писали, як Росія спровокувала божевільне зростання цін на газ у Європі. У серпні ціна "блакитного палива" вперше з березня перевищила $2800 за тисячу кубометрів на тлі заяви про зупинку "Північного потоку-1".

Нещодавно стало відомо, що Європа прощається з гарячим душем і вуличними ліхтарями задля економії газу та збереження електроенергії. Наприклад, влада Нідерландів закликає громадян купувати енергоефективні системи, а Данія скоротила споживання газу на 15%.