Ціна б'є рекорди: як Росія спровокувала божевільний ріст цін на газ у Європі

На тлі заяви російського "Газпрому" про зупинення роботи "Північного потоку-1" через ремонт спотова ціна газу в Європі вперше з березня 2022 року перевищила позначку $2 800 за тисячу кубометрів.

У понеділок, 22 серпня, вартість газу в Європі подорожчала на 13% і досягла $2 865 доларів за 1 тис. кубометрів. Про це йдеться в даних біржі ICE.

При цьому на початку серпня середня ціна на блакитне паливо становила $2 230 доларів, а в липні газ торгувався здебільшого по $1 764 доларів за тисячу кубометрів.

Як раніше повідомили російські ЗМІ, російський "Газпром" заявив про зупинення транспортування газу газопроводом "Північний потік" із 31 серпня по 2 вересня для ремонту єдиної робочої турбіни.

Причина росту цін на газ — дії РФ

Рекордна ціна газу у Європі — це чергова провокація російської пропаганди. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав енергетичний експерт Максим Білявський.

За словами Максима Білявського, у день початку "ремонтних робіт" на газопроводі "Північний потік" відновлюються поставки газу з норвезького родовища Troll, які за обсягами пропорційні потужностям російського газопроводу.

"Тобто, суттєвої зміни щодо обсягів надходження газу на європейський ринок не буде, навпаки, очікується збільшення поставок через LNG-термінали", — сказано в повідомленні Білявського.

Узимку ще дорожче: як і чому зміниться ціна газу в Європі

Російський газовий монополіст "Газпром" уже спрогнозував збільшення цін на газ у Європі цієї зими більш ніж у півтора рази. Справа в тому, що компанія констатувала збільшення вартості блакитного палива на спотових біржах до $2 500 за тисячу кубометрів. За підрахунками монополіста, якщо тенденція збережеться, взимку ціни перевищать позначку $4 тисячі.

У "Газпромі" також заявляють, що в європейських підземних сховищах зараз перебуває 48,6 млрд кубометрів. Щоб досягти рівня початку сезону 2019-2020 років, європейським країнам потрібно закачати ще 23,8 млрд кубометрів газу.

Тим часом у Євросоюзі готуються до можливого скорочення споживання газу.

"Ціни на газ у Європі зросли після того, як рішення Москви закрити великий трубопровід посилило побоювання з приводу тривалої зупинки постачання, що змусило Німеччину знову гадати, на скільки російського палива вона може розраховувати цієї зими", — пише агентство Bloomberg.

За даними агентства, Німеччина вже попередила, що Москва може ще більше скоротити постачання і повторила заклик до економії енергії.

"У нас попереду дуже критична зима", — заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек. У Німеччині очікують, що РФ і надалі скорочуватиме постачання природного газу в Європу.

Раніше німцям запропонували економити паливо, оскільки наповнити сховища восени цього року буде складно через скорочення імпорту з Росії. Якщо РФ повністю припинить постачання газу в Німеччину, запасів країни вистачить лише на 2-2,5 місяці — згідно з розрахунками Федерального мережевого агентства, це можливо за умови, якщо ФРН до листопада заповнить сховища на 95%.

Нагадаємо, в Україні постачальники встановили базові ціни на газ за серпень. "Нафтогаз" продає газ по 7,96 гривні за 1 кубометр.