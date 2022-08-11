В Україні встановили нові ціни на газ: "Нафтогаз" розповів, як заощадити

Дрібні постачальники пропонують газ не дорожчий за 8 гривень за кубометр. Експерти прогнозують на осінь збільшення тарифів для промислових підприємств, ціни на продукти можуть зрости на 25%.

Українські постачальники газу встановили базові ціни на пальне за серпень, порівняно з липнем вони практично не змінилися. Перелік вартості наводить профільне видання "ГазПравда".

Тарифи за кубометр представили 10 постачальників блакитного палива. Зокрема:

"Еру Людям" — 7,70 гривень;

"Енерджі Трейд Груп" — 7,799 гривень;

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" — 7,96 гривні;

"Волиньелектрозбут" і "Закарпаття Енергозбут" — 7,98 гривень;

"Полтавагаззбут" — 7,99 гривень.

Інші постачальники за інформацією видання продають газ від 8,20 до 9,99 гривень за кубометр.

[ + – ] Переважна більшість побутових споживачів газу – це клієнти "Нафтогазу"

Деякі дрібні постачальники пропонують річні тарифні плани тільки чинним клієнтам, а для нових ціна буде значно вищою за річний.

"ГазПравда" зауважила, що майже 98% побутових споживачів газу — це клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України". З 1 травня компанія обслуговує 8,8 млн українських домогосподарств.

Знижки від "Нафтогазу" — як платити за газ менше

Клієнти "Нафтогазу" можуть отримати 1% знижку, якщо заплатять за газ до 15 серпня, її можна використати у вересні, повідомила пресслужба постачальника.

Щоб отримати знижку, треба сплатити рахунок за газ в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua або в чаті GASUA. Можна платити за газ наперед, гроші залишаться на особовому рахунку клієнта та будуть списані лише за фактично спожитий газ.

Підвищення цін на газ в Україні — прогнози експертів

Цієї осені очікується підвищення тарифів на газ для промислових підприємств. Така ситуація вплине на вартість продуктів, ціни зростуть на 20-25% і найбільше подорожчають продукти харчування, попередив аналітик Інституту економічних стратегій Юрій Корольчук.

Восени вартість газу для бізнесу зросте приблизно на 1/3, із 45 до 60 гривень за кубометр, цю ціну закладуть у вартість товарів, зокрема будівельних матеріалів та сільськогосподарської продукції.

"Побутова продукція, у вартість якої закладаються ціни на енергоносії, має перспективи зростання до 20%. Продукти харчування — зростання не більше ніж 25%", — сказав Корольчук.

Нагадаємо, що українська влада домовилася зі США про газовий ленд-ліз, щоб пройти опалювальний сезон.

Фокус раніше писав про можливу комунальну катастрофу восени та взимку в Краматорську, оскільки в Донецькій області відсутній газ.