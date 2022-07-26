Україна звернулася до США за газовим ленд-лізом (відео)

Українська влада готується до найскладнішої в історії зими та розглядає будь-які інструменти. Глава "Нафтогазу" обговорював схему імпорту 6 млрд кубометрів зрідженого газу зі США в Європу, оскільки в Україні немає необхідних терміналів.

Україна домовилася зі США про газовий ленд-ліз, щоб країна стабільно пройшла опалювальний сезон. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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"Підготовка до найскладнішої в нашій історії зими продовжується. У цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв", — наголосив прем'єр-міністр.

Представники України, за словами Шмигаля, спілкувалися із західними кредиторами та сподіваються на відтермінувати виплат за зовнішніми боргами до кінця 2023 року з можливістю продовження цього терміну на рік.

Завдяки відтермінуванню вдасться заощадити майже 200 млрд гривень і спярмувати на першочергові потреби — виплати військовим, пенсії соціальні програми та підтримку економіки, пояснив прем'єр.

Газовий ленд-ліз — перші умови України

Про можливу угоду про газовий ленд-ліз із Вашингтоном щодо імпорту американського зрідженого природного газу (ЗПГ) писало видання Foreign Policy.

"Промислове виробництво в Україні впало через війну, 7 млн людей залишили країну і попит на газ знизився. Але також зменшилася здатність України платити за імпорт в умовах зростання цін та дефіциту бюджету в розмірі 5 млрд доларів на місяць", — звернули увагу автори матеріалу.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко на початку червня зустрічався з американськими конгресменами та представниками Білого дому. Він говорив із ними про імпорт Україною 6 млрд кубометрів газу на 8 млрд доларів.

[ + – ] Вітренко обговорював у США можливості імпорту зрідженого газу Фото: LIGA.net

"У влади США є чіткий мандат на допомогу Україні. Ми хочемо структурувати її розумно, щоб не було навантаження на американських платників податків", — наголошував Вітренко.

За даними Foreign Policy, представники українських енергетичних компаній пропонували американцям відправити 6 млрд кубометрів ЗПГ на термінали в Європі, оскільки в Україні їх немає. Київ розплатиться зі Штатами через два роки після збільшення внутрішнього видобутку газу.

Серед інших пропозицій — отримання грошей від державного банку розвитку США на оплату газу в короткостроковій перспективі й інвестицій для відкриття в Україні нових родовищ природного газу, зауважило видання.

Нагадаємо, що Кабмін раніше зафіксував ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ. Виходячи із цінових умов, виробники теплової енергії та постачальники гарячої води заплатять 7 420 гривень за 1 тис. кубометрів газу, а бюджетні установи — 16 390 гривень.

Євросоюз уже погодив план зі скорочення споживання газу на 15% із серпня 2022-го до кінця березня наступного року. Деякі країни не схвалили такий крок, зокрема Іспанія.

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон 20 липня зазначив, що майбутню зиму європейські країни вперше проведуть без російського газу. Нестачу енергоресурсів у ЄС хочуть шляхом продовження терміну робіт атомних і вугільних електростанцій.