Украина обратилась к США за газовым ленд-лизом (видео)

Украинские власти готовятся к сложнейшей в истории зиме и рассматривают любые инструменты. Глава "Нафтогаза" обсуждал схему импорта 6 млрд кубометров сжиженного газа из США в Европу, так как в Украине нет необходимых терминалов.

Украина договорилась с США о газовом ленд-лизе, чтобы страна стабильно прошла отопительный сезон. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Подготовка к сложнейшей в нашей истории зиме продолжается. В этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", – подчеркнул премьер-министр.

Представители Украины, по словам Шмыгаля, общались с западными кредиторами и надеются на отсрочку выплат по внешним долгам до конца 2023 года с возможностью продления этого срока на год.

Благодаря отсрочке удастся сэкономить около 200 млрд гривен и направить на первоочередные нужды – выплаты военным, пенсии социальные программы и поддержку экономики, пояснил премьер.

Газовый ленд-лиз – первые условия Украины

О возможном соглашении о газовом ленд-лизе с Вашингтоном по импорту американского сжиженного природного газа (СПГ) писало издание Foreign Policy.

"Промышленное производство в Украине упало из-за войны, 7 млн человек покинули страну и спрос на газ снизился. Но также уменьшилась способность Украины платить за импорт в условиях роста цен и дефицита бюджета в размере 5 млрд долларов за месяц", – обратили внимание авторы материала.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в начале июня встречался с американскими конгрессменами и представителями Белого дома. Он говорил с ними об импорте Украиной 6 млрд кубометров газа на 8 млрд долларов.

[ + – ] Витренко обсуждал в США возможности импорта сжиженного газа Фото: LIGA.net

"У властей США есть четкий мандат на помощь Украине. Мы хотим структурировать ее умно, чтобы не было нагрузки на американских налогоплательщиков", – подчеркивал Витренко.

По сведениям Foreign Policy, представители украинских энергетических компаний предлагали американцам отправить 6 млрд кубометров СПГ на терминалы в Европе, так как в Украине их нет. Киев расплатится со Штатами через два года после увеличения внутренней добычи газа.

Среди других предложений – получение денег от государственного банка развития США на оплату газа в краткосрочной перспективе и инвестиций для открытия в Украине новых месторождений природного газа, заметило издание.

Напомним, что Кабмин ранее зафиксировал цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений. Исходя из ценовых условий, производители тепловой энергии и поставщики горячей воды заплатят 7 420 гривен за 1 тыс. кубометров газа, а бюджетные учреждения – 16 390 гривен.

Евросоюз уже согласовал план по сокращению потребления газа на 15% с августа 2022-го до конца марта следующего года. Некоторые страны не одобрили такой шаг, в частности, Испания.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон 20 июля отметил, что предстоящую зиму европейские страны первый раз проведут без российского газа. Нехватку энергоресурсов в ЕC хотят путем продления срока работ атомных и угольных электростанций.