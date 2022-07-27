Комунальна катастрофа через війну з РФ: де в Україні не буде опалення взимку

Жителям багатоквартирних будинків Краматорська та Слов'янська радять залишати будинки, в цих містах може не бути опалення під час морозів. А в Києві та Харкові триває ремонт теплотрас.

Восени та взимку на Краматорськ чекає комунальна катастрофа, на Донеччині немає газу. Про це написав у Facebook голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Відновити постачання газу неможливо, в місті 912 багатоповерхівок, а це 60 тисяч квартир. У всіх багатоповерхівках із приходом холодів доведеться перекривати воду, адже труби замерзнуть.

"Ліфти не працюють (з питань безпеки), опалення немає, газу немає, води немає, каналізації немає. Якщо всі люди користуватимуться електрообігрівачами, мережі не витримають навантаження, розпочнуться масові пожежі", — попередив він.

Найкращим варіантом для мешканців багатоквартирних будинків Краматорська стане виїзд із міста чи зміна місця проживання на приватний сектор, радить Попенко.

Опалювальний сезон на Донбасі: в Слов'янську опалення не буде

У Слов'янську через війну з Росією немає води та газу. Електрику подають із перебоями через близькість високовольтних ліній до зони бойових дій. Голова міської військової адміністрації Вадим Лях говорив про неможливість розпочати опалювальний сезон у таких умовах із настанням холодів.

[ + – ] У Слов'янську немає води та газу

"Ми ж розуміємо, якщо мінусова температура буде, бак з водою замерзне. Цистерна, яку ми поженемо і залишимо на ніч, замерзне. Ви опалюватимете свою квартиру — це якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне. Тут потрібно серйозно задуматися, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде", — сказав Лях.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляв, що міста регіону вздовж лінії фронту постійно обстрілюють російські загарбники.

"За альтернативними джерелами: це електрообігрівачі, модульні котельні для всіх об'єктів критичної інфраструктури, металеві печі, так звані буржуйки. Дамо альтернативні пропозиції щодо газопостачання", — прокоментував Кириленко.

Опалювальний сезон 2022 — як готується Київ

Київська міськадміністрація 21 липня відзвітувала про підготовку до холодів та опалювального сезону. Столичні комунальники випробували на потужність 75% теплових мереж та 80% котелень.

Наразі вони усувають неполадки на об'єктах інфраструктури та проводиться гідравлічні випробування тепломереж.

[ + – ] Ціни за опалення в Києві можуть підняти Фото: pravdainform.com.ua

Мер Києва Віталій Кличко прогнозував непростий опалювальний сезон у Києві, температура в будинках буде дещо нижчою, ніж зазвичай, а ціни за послугу можуть підвищити. Київ активно співпрацює з держустановами, щоб забезпечити місто достатнім обсягом газу та утримати ціну на пальне, наголошував мер.

Опалювальний сезон 2022 у Харкові

Про ретельну підготовку до нового опалювального сезону в Харкові говорив мер міста Ігор Терехов. За його словами, у Харкові хочуть перекласти 200 км тепломереж. Влітку 2021 року комунальники замінили 100 км теплопроводів, але зараз їм заважають обстріл ЗС РФ.

"Що залежить від нас, все буде зроблено, але я не виключаю, що росіяни цілеспрямовано бомбардують котельні, розбиватимуть газопроводи. Ми готуємося до цього. Важливо, як ми реагуватимемо і як швидко усувати аварії. Що робитиме російський агресор, передбачити неможливо, будемо виходити із ситуації, що склалася", — сказав Терехов.

Міський голова додав, що 80 км тепломереж у Харкові вже замінили, ремонтуються внутрішньобудинкові мережі та встановлюються енергозберігаючі склопакети.

Нагадаємо, що в уряді обіцяли українцям виплачувати субсидії та не підвищувати тарифи на комунальні послуги. "Нафтогаз" має на початок опалювального сезону накопичити у сховищах 19 млрд кубометрів газу.

Фокус раніше давав поради, як пережити можливе відключення опалення взимку. Експерти радять міняти вікна та двері будинку на герметичні та утеплювати фасади будинків.