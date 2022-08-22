Цена бьет рекорды: как Россия спровоцировала сумасшедший рост цен на газ в Европе

На фоне заявления российского "Газпрома" об остановке работы "Северного потока-1" из-за ремонта спотовая цена газа в Европе впервые с марта 2022 года превысила отметку в $2800 за тысячу кубометров.

В понедельник, 22 августа стоимость газа в Европе подорожала на 13% и достигла $2865 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сказано в данных биржи ICE.

При этом, в начале августа средняя цена на голубое топливо составляла $2230 долларов, а в июле газ торговался в среднем по $1764 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее сообщили российские СМИ, российский "Газпром" заявил о приостановке транспортировки газа по газопроводу "Северный поток" с 31 августа по 2 сентября для ремонта единственной рабочей турбины.

Причина роста цен на газ — действия РФ

Рекордная цена газа в Европе – это очередная провокация российской пропаганды. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал энергетический эксперт Максим Белявский.

По словам Максима Белявского, в день начала "ремонтных работ" на газопроводе "Северный поток" возобновляются поставки газа из норвежского месторождения Troll, которые по объемам соразмерны с мощностями российского газопровода.

"То есть, существенного изменения в части объемов поступления газа на европейский рынок не будет, наоборот, ожидается увеличение поставок через LNG-терминалы", — сказано в сообщении Белявского.

Зимой еще дороже: как и почему изменится цена газа в Европе

Российский газовый монополист "Газпром" уже спрогнозировал увеличение цен на газ в Европе этой зимой более чем в полтора раза. Дело в том, что компания констатировала увеличение стоимости голубого топлива на спотовых биржах до $2500 за тысячу кубометров. По подсчетам монополиста, если тенденция сохранится, зимой цены превысят отметку $4 тысяч.

В "Газпроме" также заявляют, что в европейских подземных хранилищах сейчас находится 48,6 млрд кубометров. Чтобы достичь уровня начала сезона 2019-2020 годов, европейским странам нужно закачать еще 23,8 млрд кубометров газа.

Тем временем в Евросоюзе готовятся к возможному сокращению потребления природного газа.

"Цены на газ в Европе выросли после того, как решение Москвы закрыть крупный трубопровод усилило опасения по поводу продолжительной остановки поставок, что заставило Германию снова гадать, на сколько российского топлива она может рассчитывать этой зимой", — пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, Германия уже предупредила, что Москва может еще больше сократить поставки, и повторила призыв к экономии энергии.

"У нас впереди очень критичная зима", — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. В Германии ожидают, что РФ и далее будет сокращать поставки природного газа в Европу.

Ранее немцам предложили экономить топливо, так как наполнить хранилища осенью этого года будет сложно из-за сокращения импорта из России. Если РФ полностью прекратит поставки газа в Германию, запасов страны хватит только на 2-2,5 месяца — согласно расчетам Федерального сетевого агентства, это возможно при условии, если ФРГ к ноябрю заполнит хранилища на 95%.

Напомним, в Украине поставщики установили базовые цены на газ за август. "Нафтогаз" продает газ по 7,96 гривен за 1 кубометр.