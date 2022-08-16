Цена газа в Европе впервые с марта превысила $2500: "Газпром" пугает новым подъемом зимой

Российская компания отчиталась об увеличении экспорта газа в Китай и намекнула Европе на нехватку почти 24 млрд кубометров голубого топлива. Газовые фьючерсы на бирже TTF после прогноза монополиста выросли на 14%.

Российский газовый монополист "Газпром" спрогнозировал увеличение цен на газ в Европе этой зимой более чем в полтора раза. Об этом компания сообщила в Telegram.

"Газпром" констатировал увеличение стоимости газа на спотовых биржах до 2 500 долларов за тысячу кубометров. Если тенденция сохранится, зимой цены превысят отметку 4 000 долларов, подсчитал монополист.

В европейских подземных хранилищах сейчас находится 48,6 млрд кубометров. Чтобы достичь уровень начала сезона 2019-2020 годов, нужно закачать еще 23,8 млрд кубометров газа, уверены в "Газпроме".

Российская компания отчиталась об увеличении экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Цены на газ в Европе после прогноза "Газпрома" выросли на 14%

Сентябрьские цены на фьючерсные газовые контракты на нидерландской бирже TTF после прогноза Газпрома выросли на 14%. Биржевая стоимость газа достигла 250,87 евро за 1 МВт/ч, или почти 2 700 долларов за 1 тысячу кубометров.

[ + – ] Цена газа на нидерландской бирже TTF приблизилась к отметке 2 700 долларов

Опрошенные агентством Bloomberg эксперты связывают увеличение биржевых цен на газ с жаркой погодой, засухой и падением уровня воды в европейских реках. Эти факторы мешают доставлять уголь и дизельное топливо.

Базовые газовые фьючерсы, по подсчетам экономистов, выросли на 11%. Цены на электроэнергию достигли рекордного уровня.

Еще один фактор увеличения стоимости газа в Европе – снижение поставок газа из Норвегии. С 13 августа прекратила работать часть мощностей крупнейшего месторождения Troll и установок по подготовке газа Kollsnes. Профилактические работы продлятся до конца августа.

Котировки растут из-за ограничения поставок газа по "Северному потоку", мощность газопровода упала до 20%.

Напомним, что в Украине поставщики газа установили базовые цены на топливо за август. "Нафтогаз" продает газ по 7,96 гривен за 1 кубометр.

Беларусь в июне задерживала платежи за потребленный российский газ из-за требования Москвы рассчитываться за топливо рублями.