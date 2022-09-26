Конгрес США включив $12 млрд у додатковий пакет допомоги Україні, — ЗМІ

Гроші будуть виділені на запит адміністрації президента Джо Байдена. У Білому домі зазначили, що колишніх коштів вистачило лише до вересня цього року.

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У Конгресі США відбулися дебати щодо законопроєкту про тимчасові витрати. У результаті учасники переговорів погодилися включити близько 12 мільярдів доларів у новий додатковий пакет допомоги Україні у відповідь на запит адміністрації президента Джо Байдена. Про це повідомляє агентство Reuters.

Посилаючись на свої джерела, журналісти зазначили, що фінансова допомога має бути надана в першому кварталі 2023 року після того, як 30 вересня Конгрес має ухвалити законопроєкт про витрати, що дозволить тимчасово фінансувати широкий спектр державних програм США.

Як повідомив Bloomberg, адміністрація президента США 2 вересня запросила в Конгресу надати Україні 11,7 млрд доларів як нову надзвичайну військову й економічну допомогу. У Білому домі зазначили, що колишні виділені кошти вже закінчуються через зусилля України щодо боротьби з російським вторгненням.

"На сьогодні приблизно три чверті прямої військової та бюджетної допомоги, яку Конгрес раніше надав Україні, вже виплачено або виділено, і ще більше очікується до кінця фінансового року", — повідомили в адміністрації Байдена.

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Раніше єврокомісар із питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що інфляція та стрімке зростання цін на енергоносії можуть вплинути на готовність ЄС надавати фінансову допомогу Україні. За його словами, основне питання, яке постає перед країнами Євросоюзу, полягає в наданні Києву довгострокової фінансової допомоги.

У Білому домі 26 серпня заявили, що США продовжать надавати підтримку Україні, незважаючи на проблему з енергоносіями в Європі. За словами прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр, Вашингтон подбає про те, щоб Київ мав усе для продовження боротьби з російською агресією.