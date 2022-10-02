США хочуть виділяти Україні щомісяця $1,5 млрд до кінця війни з Росією, – ЗМІ

Вашингтон запевняє європейських союзників перераховувати аналогічні суми. 2023 року прогнозована потреба Києва в грошах оцінюється в $38 млрд.

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Вашингтон збирається виділяти Києву щомісяця 1,5 млрд доларів фінпідтримки до кінця повномасштабної війни з Росією. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

США переконують європейських союзників брати з них приклад та виділяти аналогічні суми. Співрозмовники говорять про переговори Білого дому на цю тему із представниками Євросоюзу, під час яких озвучили заклик робити більше для підтримки України.

За словами джерел, союзники Києва ведуть дискусії щодо вироблення регулярного механізму, за допомогою якого українська економіка втримається на плаву, оскільки війна затягується.

Конгрес США підійматиме вимоги для схвалення довгострокової підтримки України та справедливішого розподілу тягаря між союзниками, сказало інше джерело.

Очікується, що на саміті у Чехії цього тижня європейські лідери обговорять фінансові потреби Києва. У 2023 році вони становитимуть 38 мільярдів доларів, зазначило агентство.

Дипломатам, які готували зустріч лідерів, минулого тижня повідомили, що європейські країни намагатимуться наблизитися до щомісячних 1,5 мільярда доларів від США.

Гроші мають піти на покриття основних державних видатків, підтримку роботи шкіл, лікарень та електромережі України.

Низка високопосадовців ЄС вкрай розчаровані повільними темпами ухвалення рішень блоку про фінансову підтримку Києва. Деякі уряди країн TC не поспішають вести дебати перед настанням зими, зазначило Bloomberg.

Блок прагне вести розмови про повоєнне відновлення України, але чиновники попереджають, що нагальні потреби Києва важливіші, уклали два джерела.

Нагадаємо, що Конгрес схвалив включення майже 12 мільярдів доларів до нового пакета допомоги Україні.

В ЄС раніше говорили, що інфляція та збільшення цін на енергоносії вплинуть на готовність європейських країн допомагати Києву фінансами. До кінця 2022 року ЄС має перерахувати Києву 3 млрд євро.

Німеччина у серпні обіцяла допомогти Україні якнайшвидше отримати 8 млрд євро допомоги від Євросоюзу.