Агентство USAID профинансирует подготовку Украине к зиме: сколько денег выделят

Помощь, прежде всего, предоставят регионам Украины, которые были опустошены войной Путина, включая Черниговскую, Харьковскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую и Житомирскую области.

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Агентства США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме на фоне продолжающейся войны с Россией. Об этом сообщается на сайте USAID.

Новую финансовую помощь напрямую получат до семи миллионов украинцев в 19 регионах. USAID также обеспечит генераторами электроэнергии и альтернативными источниками топлива разные учреждения, а именно:

больницы;

центры для внутренне перемещенных лиц;

приюты для социально незащищенных граждан.

"Помощь, прежде всего, предоставят регионам Украины, которые были опустошены войной Путина, включая Черниговскую, Харьковскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую и Житомирскую области", — говорится в заявлении.

Напомним, Всемирный банк опубликовал отчет Economic outlook, в котором дал прогноз роста внутреннего валового продукта Украины в 2023 году до 3,3%, а в 2024-ом — до 4,1%. По итогам 2022 года ВВП Украины должен сократиться на 35%, весной в организации давали более негативный прогноз: падение экономики должно было составить —45,1%.

Ранее сообщалось, что вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис подписал Меморандум о взаимопонимании с Украиной, в рамках которого Киев получит 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Представитель руководства Еврокомиссии отметил, что деньги будут направлены на то, чтобы украинское правительство могло продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также сохранять ликвидность в экономике.

Первая часть европейского пакета помощи поступит на счета Украины уже в середине октября, а еще две части — позже в этом году, добавил Домбровскис.