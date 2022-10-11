Україна отримає від ЄС 5 млрд євро до кінця року: куди витратять гроші

За допомогою цих грошей українська влада має намір підтримувати стабільність державних фінансів.

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Європейський союз може надати Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги до кінця 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як розповів під час Конференції Послів Євросоюзу віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, Євросоюз найближчим часом виділить для України 2 мільярди євро. А на початку грудня — ще 3 млрд євро.

За словами міністрині економіки України Юлії Свириденко, це одна з частин 9 мільярдної фіндопомоги для нашої країни. За допомогою цих грошей українська влада має намір підтримувати стабільність державних фінансів.

Вперше Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро 18 травня 2022 року. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро надійшов Україні наприкінці липня. Однак далі в ЄС розгорнулися суперечки між державами-членами щодо забезпечення 8 млрд євро, що залишилися, і виділення допомоги призупинилося.

Раніше американське агентство Bloomberg повідомляло, що Вашингтон має намір щомісяця виділяти Києву по 1,5 млрд доларів фінансової допомоги до кінця повномасштабної війни проти РФ.

Також нагадаємо, що на початку вересня ЄС пообіцяв надати Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС буде поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно.