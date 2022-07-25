Євросоюз виділив Україні €1,5 млрд: на що підуть гроші

Частину нового траншу Україна отримає негайно, а залишок буде використано для того, щоб підготувати країну до зими.

Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,59 млрд євро фінансової допомоги. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Твіттері.

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"Європейський інвестиційний банк схвалив фінансування України у розмірі 1,59 мільярда євро", — написала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що €1 млрд євро нашій країні буде виділено негайно.

"Це допоможе відновити інфраструктуру та відновити надання послуг. І підтримувати енергетичні, транспортні та освітні проєкти на майбутнє", — додала президентка Єврокомісії.

Інші 540 мільйонів євро будуть спрямовані на відновлення проєктів ЄІБ в Україні. Насамперед йдеться про проєкти в енергетиці, енергоефективності, інфраструктурі, транспортній сфері та освіті.

Крім того, ця частина траншу буде використана для того, щоб підготувати Україну з опалювального сезону.

"Цей транш підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, щоб допомогти Україні відремонтувати необхідну пошкоджену інфраструктуру та відновити критично важливі проєкти, спрямовані на задоволення нагальних потреб українського народу", — уточнили представники Єврокомісії.

Нагадаємо, країни ЄС погодили новий кредит для України у розмірі $9,5 млрд. За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, Євросоюз пішов на такий крок, оскільки Київ не має можливостей для фінансування держсектора в умовах війни.

А раніше 45-й президент США Дональд Трамп дорікнув Європі за те, що вона дає Україні надто мало грошей. Трамп впевнений, що через це страждає економіка Штатів, які змушені допомагати Україні все активніше.