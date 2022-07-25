Евросоюз выделил Украине €1,5 млрд: на что пойдут деньги

Часть нового транша Украина получит немедленно, а остаток будет использован для того, чтоб подготовить страну к зиме.

Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1,59 млрд финансовой помощи. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Твиттере.

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"Европейский инвестиционный банк одобрил финансирование Украины в размере 1,59 миллиарда евро", — написала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что €1 млрд евро нашей стране будет выделен немедленно.

"Это поможет восстановить инфраструктуру и возобновить предоставление услуг. И поддерживать энергетические, транспортные и образовательные проекты на будущее", — добавила президент Еврокомиссии.

Остальные 540 миллионов евро будут направлены на восстановление проектов ЕИБ в Украине. В первую очередь речь идет о проектах в энергетике, энергоэффективности, инфраструктуре, транспортной сфере и образовании.

Кроме того, эта часть транша будет использована для того, чтоб подготовить Украину з отопительному сезону.

"Этот транш подкреплен гарантиями из бюджета ЕС, чтобы помочь Украине отремонтировать необходимую поврежденную инфраструктуру и восстановить критически важные проекты, направленные на удовлетворение неотложных потребностей украинского народа", — уточнили представители Еврокомиссии.

Напомним, страны ЕС согласовали новый кредит для Украины в размере $9,5 млрд. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Евросоюз пошел на такой шаг, поскольку у Киева нет возможностей для финансирования госсектора в условиях войны.

А ранее 45-й президент США Дональд Трамп упрекнул Европу в том, что она дает Украине слишком мало денег. Трамп уверен, что из-за этого страдает экономика Штатов, которые вынужденны помогать Украине все активнее.