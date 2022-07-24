США дуже багато витрачають грошей на Україну, – Дональд Трамп

За словами 45-го президента, у Штатів $35 трлн держборгу, тож виводити гроші нераціонально. Країни Євросоюзу могли б діяти активніше.

Сполучені Штати виділяють Україні набагато більше грошей, ніж Європа. Про це сказав 45-й президент США Дональд Трамп на студентській конференції Turning Point USA у Флориді, яка транслювалася на YouTube.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Сукупні витрати на Україну він оцінив на рівні понад $60 млрд. Європейські країни, яких повномасштабна війна з РФ торкнулась більше, дали крихітну частину цієї суми, додав Трамп.

[ + – ] Трамп говорить про війну в Україні з 2:36:00

"Я думаю, Євросоюз повинен потурбуватися про цю проблему більше, ніж Штати. У нас $35 трлн державного боргу, є фінансові проблеми, а ми виводимо гроші", — сказав він студентам.

Колишній американський лідер упевнений, що війни України з Росією не було б за його президентства.

"Росія ніколи б не здійснила напад, у нас були чудові досягнення за рівнем озброєння. При мені війни точно не було б", — підсумував він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден 22 липня схвалив новий пакет військової допомоги Україні на 270 мільйонів доларів. США також поставлять ЗСУ 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.

В американському Конгресі говорили про можливість постачання Україні 25-30 ракетних систем залпового вогню HIMARS та MLRS. Міністр оборони України Олексій Резніков оцінював потреби у HIMARS на рівні 50 штук. Якщо буде 100 таких РСЗВ, то з'явиться можливість ефективного контрнаступу.

Перша леді Олена Зеленська під час виступу у Конгресі просила зброю, щоб ЗСУ захистили Україну.