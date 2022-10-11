Украина получит от ЕС 5 млрд евро к концу года: куда потратят деньги

С помощью этих денег украинские власти собираются поддерживать стабильность государственных финансов.

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Европейский союз может выделить Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как рассказал во время Конференции Послов Евросоюза вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Евросоюз в ближайшее время выделит для Украины 2 миллиарда евро. А в начале декабря – еще 3 млрд евро.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, это одна из частей 9 миллиардной финпомощи для нашей страны. С помощью этих денег украинские власти собираются поддерживать стабильность государственных финансов.

Впервые Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро 18 мая 2022 года. Первый транш в размере 1 миллиарда евро поступил Украине в конце июля. Однако дальше в ЕС развернулись споры между государствами-членами по поводу обеспечения оставшихся 8 млрд евро, и выделение помощи застопорилось.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон собирается ежемесячно выделять Киеву по 1,5 млрд долларов финансовой помощи до конца полномасштабной войны против РФ.

Также напомним, что в начале сентября ЕС пообещал предоставить Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется.