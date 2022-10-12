Україна без світла: чи стануть віялові відключення нашою новою реальністю

Після масованого ракетного обстрілу жителі різних українських міст залишилися без світла. Поки місцева влада намагається впроваджувати графіки віялових відключень, українців мучать питання — як довго доведеться жити в такому режимі.

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10-11 жовтня Росія завдала масових ударів по низці українських міст, атакуючи серед іншого об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті світло зникло в Києві, Львові, Харкові, Полтаві, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській областях та інших місцях.

За словами глави Міненергетики України Германа Галущенка, загалом за останні дні росіяни пошкодили близько 30% енергетичної інфраструктури України. Під удари потрапило 11 ТЕЦ у восьми регіонах країни. У зв'язку з цим уряд закликав людей по всій країні "обмежити" споживання енергії, а місцева влада почала практикувати знайомі всім громадянам віялові відключення світла в Україні для стабілізації енергосистеми.

Віялові відключення світла в Україні-2022

Національний енергетичний оператор "Укренерго" повідомив, що з ранку 12 жовтня Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора. У зв'язку з цим віялові відключення світла сьогодні торкнулися мешканців Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Харківської та Сумської областей.

Як пояснюють "Укренерго", віялові відключення світла в Україні критично потрібні для зниження навантаження на магістральні мережі. Це дає можливість і час спеціалістам компанії відремонтувати обладнання, пошкоджене ракетним обстрілом.

"Чим більше буде споживання, тим більше буде обмежень", — кажуть в "Укренерго".

У зв'язку з цим компанія просить українців знизити використання електроприладів (електрочайників, мікрохвильових печей, пральних машин, кондиціонерів тощо) у пікові години — з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Водночас уночі зазвичай найменший рівень споживання електроенергії, тому українці саме в цей час можуть заряджати усі гаджети, включати пральні машини й електрообігрівачі у квартирах.

Блекаут: ситуація в Києві

Після обстрілу Києва й удару по ТЕЦ-5 мер столиці Віталій Кличко 11 жовтня заявив у прямому ефірі, що в місті не буде віялових відключень електрики. Він наголосив, що ситуацію стабілізували. Проте вже за кілька годин стало відомо, що в Києві таки планують відключати світло за графіками. У Київській міськдержадміністрації попередили мешканців, що ДТЕК "Київські електромережі" змушений застосувати віялові відключення світла через збільшення обсягів електроспоживання.

Графік у Києві складається з трьох годинних слотів:

перший — із 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 00:00;

другий — із 12:00 до 16:00;

третій — із 16:00 до 20:00.

Графік віялових відключень у Києві щоденно оновлюється на сайті ДПЕК "Київський електромережі". На сайті можна подивитися, до якого тимчасового слоту належить ваша вулиця/район.

[ + – ] "Укренерго" просить споживачів знизити використання електроприладів у пікові години.

Відключення світла в Харкові

Із 11 жовтня відключення електрики за графіком довелося запровадити в Харкові та Харківській області. У регіоні світу немає з 9:15 до 11:15. Як уточнює місцева влада, енергопостачання вдалося повністю відновити, проте навантаження на мережі все ще залишається надто сильним. Графіки необхідні збалансування енергосистеми.

Віялові відключення світла в Україні: як дізнатися графік

В "Укренерго" повідомляють, що необхідність віялового відключення в тому чи іншому місці визначає диспетчерський центр. Звідти ця інформація надходить операторам розподільчих мереж, тобто обленерго. Вони зобов'язані інформувати місцевих споживачів через свої сайти. Зі списком інтернет-платформ по регіонах можна ознайомитися за посиланням.

Так, сьогодні, 12 жовтня, віялові відключення світла заплановані у Вінниці. Про відключення світла повідомили також у Черкаській області. Графік віялових відключень опублікувало й Полтавське обленерго.

[ + – ] Про віялові відключення у Вінниці попереджає місцеве обленерго

У Львові та Львівській області, де ворог завдав ударів по чотирьох електропідстанціях, дві з них знищили повністю, віялові відключення світла поки що не передбачені. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що електропостачання вже відновлене в усіх населених пунктах.

Віялові відключення світла в Україні: перспективи

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", розповів у коментарі Фокусу, що Україна впоралася з викликом в енергетичній сфері після обстрілу з мінімальними втратами.

"Енергетики в досить стислий термін, буквально від кількох годин до доби, відновили енергопостачання. Це свідчить про те, що "Укренерго" готувалося до цього й опрацьовувало різні сценарії", — прокоментував він.

Голова аналітичного центру зазначив, що, тим не менш, українцям варто відмовитися від думки, що найближчими місяцями ситуація буде абсолютно стабільною. Об'єкти енергетичної інфраструктури так само залишатимуться ціллю ворога.

"Це ми ще в зимовий період не вступили, коли будуть потрібні додаткові обсяги електроенергії. Цілком імовірно, що система в такому разі не справлятиметься з навантаженням. Потрібно розуміти, що надалі такі віялові відключення світла в Україні будуть реаліями життя. Звичайно, в деяких регіонах це буде меншою мірою, а щодо ситуації в прифронтовій зоні складно бути оптимістом", — каже він.

Коментуючи відключення світла за графіком у Києві, Гончар наголосив, що за тиждень-два ситуацію вдасться стабілізувати. У Львові енергопостачання вже повністю відновили. Однак він попереджає, що навіть таке відновлення не дає гарантії, що перебоїв із електрикою тепер не буде.

За його словами, відключення світла зараз пов'язані також із тим, що "Укренерго" переводить енергосистему в країні на інші системи комутації.

"Це потрібно для того, щоб оптимізувати енергопостачання споживачам", — пояснив він.

Як вважає Гончар, майбутня зима в Україні зі стабільною подачею електропостачання залежить не стільки від енергетиків, скільки від систем протиповітряної оборони, які зможуть захистити об'єкти критичної інфраструктури від російських обстрілів.

"Складно спрогнозувати, як швидко та в якій кількості Україна отримає системи ППО для цих цілей", — резюмував експерт.

Нагадаємо, ЄС профінансує ремонт енергоінфраструктури України після атак Російської Федерації. Фінансова підтримка України західними партнерами в межах пакету екстреної підтримки за останні два місяці вже склала понад 1 мільярд євро.