Температурний режим у квартирах українців знизять до 16 градусів, — Шмигаль

Кожна родина, за словами прем'єр-міністра, має зробити запас теплих речей, а також підготувати свічки, батареї та ліхтарики на випадок відключення електрики і теплопостачання.

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Температурний режим під час опалювального сезону в Україні буде знижено до +16 градусів. Цю інформацію під час засідання Кабінету Міністрів підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, після старту опалювального сезону Україна буде економно витрачати газ та вугілля. Такі дії призведуть до того, що мінімальний температурний режим у квартирах українців зменшиться до +16 градусів, а середній становитиме +18.

Зниження температури в будинках побутових споживачів Денис Шмигаль назвав вимушеним заходом та особистим внеском кожного у перемогу над країною-агресором.

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"Зараз готовність до опалювального сезону країною понад 90%. Підготовлено також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації у разі неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури. Тарифи не підвищуються ні на газ, ні на опалення, ні на електроенергію. Субсидії залишаються і будуть виплачуватись у повному обсязі всім сім'ям, які справді цього сьогодні потребують", — продовжив глава уряду під час засідання.

Денис Шмигаль також закликав українців заздалегідь підготуватися до одного із найскладніших опалювальних сезонів в історії країни. За його словами, кожна сім'я має зробити запас теплих речей, а також приготувати свічки, батарейки та ліхтарики на випадок, якщо внаслідок ракетних ударів ЗС РФ зникнуть електроенергія чи опалення.

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"Російські терористи намагатимуться використовувати холод як зброю. У їхній хворій уяві українці, які сидять кілька годин без світла, — це і є перемога. Вони вважають, що так змусять нас капітулювати. Цього не буде", — наголосив Шмигаль і запевнив, що Україна відновить усі об'єкти інфраструктури, які будуть пошкоджені окупантами.

Зазначимо, що раніше Мінрегіон попередив українців про перенесення старту опалювального сезону. На сьогодні до включення батарей готові лише 16 українських регіонів, а сприятливі погодні умови дозволяють місцевій владі пізніше почати подачу тепла до багатоквартирних житлових будинків.

Також повідомлялося, що опалювальний сезон у Києві розпочнеться згідно з графіком. Мешканці столиці, за словами мера Віталія Кличка, мають бути готовими до того, що росіяни намагатимуться знищити об'єкти інфраструктури, щоб залишити цивільне населення без тепла.