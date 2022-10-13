По словам Андрея Садового, существует опасность, что жители города предстоящей зимой могут неделями оставаться без электричества, воды и тепла.

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Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города организовывать в своих домах пункты обогрева с буржуйками на дровах и держать постоянный запас воды. По его словам, обстрелы такого масштаба как 10-11 октября могут повториться зимой.

"Представьте, если бы подобные обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это возможно, уже не кажется такой странной. Теперь планы агрессора стали ясны. Он сделает все, чтобы эта зима была сверхсложной для нас", — написал городской глава в Telegram.

Садовой рассказал, что ракетные удары по Львову вскрыли планы оккупантов, который теперь будет пытаться уничтожать ТЭЦы, подстанции и другие объекты критической инфраструктуры. В связи с этим мэр не исключил ситуации, при которой жители города могут остаться без электричества, воды и тепла несколько дней, а то и недели.

[ + – ] Андрей Садовой: "Львов находится в режиме чрезвычайной ситуации"

"Вот эти пункты обогрева, которые находятся в укрытии, да не идеальны, но там можно поставить банальную печку, дрова и это спасает, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию", — отметил Садовой.

Мэр поблагодарил всех, кто уже перешел в режим экономии электроэнергии и отметил, что Львов теперь находится в режиме чрезвычайной ситуации, который продлится до того времени пока враг не будет изгнан из Украины.

Напомним, во время массированного удара ВС РФ во Львовской области под обстрел попали четыре электроподстанции. По словам Львовской ОВА Максима Козицкого, после атаки от двух подстанций "ничего не осталось", однако во всех населенных пунктах региона уже начали восстанавливать электро- и водоснабжение.

В результате ракетного удара 10 октября около 90% Львова осталось без электроснабжения. В городе пропала горячая вода и местами мобильная связь. По словам Козицкого, под удар попали объекты критической инфраструктуры и две подстанции.

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