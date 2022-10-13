За словами Андрія Садового, існує небезпека, що мешканці міста цієї зими можуть тижнями залишатися без електрики, води й тепла.

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Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців міста організовувати у своїх будинках пункти обігріву з буржуйками на дровах і тримати постійний запас води. За його словами, обстріл такого масштабу як 10-11 жовтня може повторитися взимку.

"Уявіть, якби подібні обстріли були не 10 жовтня, а 10 грудня. Прохання ставити буржуйки в укриттях, там, де це можливо, вже не здається таким дивним. Тепер плани агресора стали зрозумілими. Він зробить усе, щоб ця зима була надскладною для нас", — написав міський голова в Telegram.

Садовий розповів, що ракетні удари по Львову розкрили плани окупантів, який тепер намагатиметься знищувати ТЕЦи, підстанції й інші об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з цим мер не виключив ситуації, за якої мешканці міста можуть залишитися без електрики, води й тепла кілька днів, а то й тижні.

[ + – ] Андрій Садовий: "Львів перебуває у режимі надзвичайної ситуації"

"Ось ці пункти обігріву, які розміщені в укритті, так, не ідеальні, але там можна поставити банальну грубку, дрова, і це рятує, доки комунальники виправлятимуть ситуацію", — зазначив Садовий.

Мер подякував усім, хто вже перейшов у режим економії електроенергії, та зазначив, що Львів тепер перебуває в режимі надзвичайної ситуації, який триватиме доти, доки ворог не буде вигнаний із України.

Нагадаємо, під час масованого удару ЗС РФ у Львівській області під обстріл потрапили чотири електропідстанції. За словами Львівської ОВА Максима Козицького, після атаки від двох підстанцій "нічого не залишилося", проте в усіх населених пунктах регіону вже почали відновлювати електро- та водопостачання.

Унаслідок ракетного удару 10 жовтня близько 90% Львова залишилося без електропостачання. У місті зникла гаряча вода й місцями мобільний зв'язок. За словами Козицького, під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури та дві підстанції.

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