РФ завдала найбільшого з початку війни удару по енергосистемі України, — міністр енергетики

Міністр енергетики України заявив, що противник намагається завдати якомога більшої шкоди енергоінфраструктурі України перед зимою. І як мішені вибирає об'єкти генерації та передачі електроенергії.

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Глава Міненерго України Герман Галущенко заявив, що ракетний удар, завданий ЗС РФ 15 листопада по енергетичній інфраструктурі України, виявився наймасштабнішим із початку активної фази війни. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За оцінками Галущенка, це наймасовіший обстріл енергосистеми з початку війни, який, до всього, може торкнутися не лише української енергосистеми, а й енергосистеми сусідніх країн.

[ + – ] Скриншот публікації Германа Галущенка

Пошкодження спостерігаються по всій українській енергосистемі: це об'єкти генерації та мережа передачі електроенергії. Тому запроваджуються аварійні відключення.

"Спроба терористичного реваншу"

Міністр назвав такий крок із боку РФ черговою спробою терористичного реваншу після військових і політичних поразок на міжнародній арені.

За його словами, противник намагається завдати якомога більшої шкоди енергоінфраструктурі України перед зимою. Він просить громадян поставитися з розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням і зберігати спокій.

Нагадаємо, що Львів на 80% залишився без світла через масований обстріл. За словами мера, міські лікарні працюють на дизельних генераторах.

Раніше Фокус повідомляв, що в офісі Зеленського чекають на серйозну відповідь на ракетні обстріли українських міст із боку представників країн "двадцятки".