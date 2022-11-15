РФ нанесла крупнейший с начала войны удар по энергосистеме Украины, — министр энергетики

Министр энергетики Украины заявил, что противник пытается нанести как можно больший ущерб энергоинфраструктуре Украины пред зимой. И в качестве мишеней выбирает объекты генерации и передачи электроэнергии.

Related video

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ракетный удар, нанесенный ВС РФ 15 ноября по энергетической инфраструктуре Украины, оказался самым масштабным с начала активной фазы войны. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

По оценкам Галущенко, это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны, который, к по всему прочему, может затронуть не только украинскую энергосистему, но и энергосистемы соседних стран.

[ + – ] Скриншот публикации Германа Галущенко

Повреждения наблюдаются по всей украинской энергосистеме: это и объекты генерации, и сеть передачи электроэнергии. Поэтому вводятся аварийные отключения.

"Попытка террористического реванша"

Министр назвал такой шаг со стороны РФ очередной попыткой террористического реванша после военных и политических поражений на международной арене.

По его словам, противник пытается нанести как можно больший ущерб энергоинфраструктуре Украины пред зимой. Он просит граждан отнестись с пониманием к критической ситуации с энергоснабжением и сохранять спокойствие.

Напомним, что Львов на 80% остался без света из-за массированного обстрела. По словам мэра, городские больницы работают на дизельных генераторах.

Ранее Фокус сообщал, что в Офисе Зеленского ждут серьезного ответа на ракетные обстрелы украинских городов со стороны представителей стран "Двадцатки".