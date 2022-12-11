Більше зброї: Німеччину переконують відправити Україні БМП Marder і танки Leopard, – посол

Українським військовим терміново потрібні зенітні комплекси, самохідні гаубиці та САУ "Гепард". За твердженням посла Олексія Макеєва, повільність Берліна коштує дуже дорого — життя сотні українських дітей.

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Влада Німеччини пообіцяла передати Збройним силам України більше зброї та боєприпасів. Про це сказав посол України у Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

"У прямих переговорах нас запевнили, що буде більше зброї та боєприпасів. Конкретику оголосимо в належний час. Не хочу чинити дипломатичного тиску на німецький уряд. Я хочу, щоб Німеччина передала швидше те, що має. У нас немає часу чекати", — Заявив Макеєв.

Як приклад успішної передачі озброєнь Берліном посол назвав постачання систем ППО IRIS-Т.

[ + – ] Зенітний ракетний комплекс IRIS-T використовується на південному напрямку. Фото: welt.de

"Ви зрозуміли, що це було нашим головним пріоритетом з березня. На жаль, Німеччині знадобилося для цього багато місяців. Зараз перша система ППО знаходиться в Україні, чудово працює і рятує безліч життів", — зауважив він.

Озброєння від Німеччини — які потреби ЗСУ?

Українським військовим, за словами Макеєва, терміново потрібні зенітні комплекси, самохідні гаубиці, САУ "Гепард" та боєприпаси. Сторони ведуть переговори щодо постачання БМП Marder та танків Leopard.

"Рішення з цього приводу залишається за федеральним урядом", — сказав посол.

[ + – ] Київ та Берлін ведуть переговори щодо постачання БМП Marder

Журналісти газети запитали дипломата про його ставлення до того, що канцлер Олаф Шольц відмовляється постачати ЗСУ танки.

"Зміст цих розмов я тримаю при собі", — відповів він.

На думку Олексія Макеєва, якби Київ отримав зенітні комплекси та інше озброєння до повномасштабного вторгнення РФ, ситуація в Україні була б іншою.

"Ціна, яку ми зараз платимо, дуже висока. Йдеться про сотні вбитих українських дітей та зґвалтованих жінок. Щодня жертв все більше. Ми очікуємо від уряду Німеччини більш оперативних дій та реагування на наші пропозиції та прохання. Я вже бачу, що є позитивна динаміка", — сказав український дипломат.

Нагадаємо, що нещодавно США погодилися передати Україні німецькі танки Leopard2. ЄС може відправити достатню кількість зазначених танків, а також до 100 БМП Marder.

Німеччина оголошувала про передачу ЗСУ 18 колісних самохідних артустановок RCH-155. Ця зброя відрізняється високим рівнем автоматизації систем.

Шольц раніше заявив, що переговори з Росією щодо контролю над озброєнням можна вести лише після виведення російських військових з України.