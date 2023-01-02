Нехай вирішують партнери: у ФРН зробили нову заяву щодо постачання Україні танків Leopard

Представник СДПН Міхаель Мюллер зазначив, що США та Франція також відмовляються постачати аналогічні танки Україні. Що стосується "Леопардів", то це питання вирішуватиметься з іншими партнерами з НАТО.

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Влада Німеччини заявила, що не стане самостійно розв'язувати питання про передачу Україні танків Leopard, а має намір координувати цей процес з партнерами з Північноатлантичного Альянсу. Про це 2 січня повідомив експерт із зовнішньої політики Соціал-демократичної партії (СДПН) Міхаель Мюллер в ефірі програми Morgenmagazin на каналі ARD, передає Der Spiegel.

Фактично Мюллер підтвердив відмову уряду Німеччини від постачання танків Leopard в Україну, зазначають німецькі оглядачі.

"Ми, безумовно, дотримуватимемося нашої зовнішньополітичної лінії, згідно з якою не буде непродуманих односторонніх дій", — заявив політик.

Як аргумент Мюллер привіт той факт, що і США, і Франція, які мають аналогічну Leopard військову техніку, також не поспішають надавати її Україні.

"Така зброя може бути поставлена лише в координації з нашими партнерами з НАТО. Такі країни, як США та Франція, які мають такі ж системи, як цей танк Leopard, теж не постачають", — наголосив Мюллер.

За його словами, Берлін і надалі хотів би, щоб Альянс не став безпосереднім учасником російсько-української війни. Однак уряд Німеччини дав ясно зрозуміти, що має намір підтримувати Україну найсучаснішою зброєю доти, доки це буде необхідно.

Альтернативна думка

Тим часом глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен переконаний, що Німеччина має моральний обов'язок підтримувати Україну і має нарешті поставити танки Leopard.

На його думку, це рішення поставить президента РФ Володимира Путіна у скрутне становище, оскільки він у своїх імперських амбіціях розраховує на те, що Німеччина не постачатиме важке озброєння, а військова підтримка Заходу загалом зменшиться.

"Ми, німці, скоїли жахливі злочини в Україні під час Другої світової війни, і ми маємо моральний обов'язок підтримувати цю країну. Ми повинні нарешті поставити танки Leopard", — наголосив Гойсґен в інтерв'ю Die Welt.

Нагадаємо, 28 грудня 2022 року депутати парламенту Фінляндії направили запит до уряду на дозвіл постачати Україні танки Leopard 2. У публікації на сайті одного з ініціаторів звернення Атте Харьянне сказано, що на користь Європи зробити так, щоб війна закінчилася перемогою України, а це можливо за західної матеріальної підтримки та навчання.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн 27 грудня 2022 року в інтерв'ю виданню RND заявила, що відмова від передачі танків Україні — це недалекоглядне рішення. За її словами, постачання танків зараз стало б важливою допомогою у спробі відтіснити позиції російських загарбників.