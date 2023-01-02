Пусть решают партнеры: в ФРГ сделали новое заявление по поставкам Украине танков Leopard

Представитель СДПГ Михаэль Мюллер отметил, что США и Франция также отказываются поставлять аналогичные танки Украине. Что касается "Леопардов", то этот вопрос будет решаться с другими партнерами по НАТО.

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Власти Германии заявили, что не станут самостоятельно решать вопрос о передаче Украине танков Leopard, а намерены координировать этот процесс с партнерами по Североатлантическому Альянсу. Об этом 2 января сообщил эксперт по внешней политике Социал-демократической партии (СДПГ) Михаэль Мюллер в эфире программы "Morgenmagazin" на канале ARD, передает Der Spiegel.

Фактически Мюллер подтвердил отказ правительства Германии от поставок танков Leopard в Украину, отмечают немецкие обозреватели.

"Мы, безусловно, будем придерживаться нашей внешнеполитической линии, согласно которой не будет непродуманных односторонних действий", — заявил политик.

В качестве аргумента Мюллер привет тот факт, что и США и Франция, имеющие аналогичную Leopard военную технику также не спешат предоставлять ее Украине.

"Такое оружие может быть поставлено только в координации с нашими партнерами по НАТО. Такие страны, как США и Франция, которые имеют сопоставимые системы, как этот танк Leopard, тоже не поставляют", — подчеркнул Мюллер.

По его словам, Берлин и в дальнейшем хотел бы, чтобы Альянс не стал непосредственным участником российско-украинской войны. Однако правительство Германии дало ясно понять, что намерено поддерживать Украину самым современным оружием до тех пор, пока это будет необходимо.

Альтернативное мнение

Между тем глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген убежден, что Германия имеет моральный долг поддерживать Украину и должна наконец поставить танки Leopard.

По его мнению, это решение поставит президента РФ Владимира Путина в затруднительное положение, поскольку он в своих имперских амбициях рассчитывает на то, что Германия не будет поставлять тяжелое вооружение, а военная поддержка Запада в целом уменьшится.

"Мы, немцы, совершили ужасные преступления в Украине во время Второй мировой войны, и мы имеем моральный долг поддерживать эту страну. Мы должны, наконец, поставить танки Leopard", — подчеркнул Хойсген в интервью Die Welt.

Напомним, 28 декабря 2022 депутаты парламента Финляндии направили запрос в правительство на разрешение поставлять Украине танки Leopard 2. В публикации на сайте одного из инициаторов обращения Атте Харьянне сказано, что в интересах Европы сделать так, чтобы война закончилась победой Украины, а это возможно при западной материальной поддержке и обучении.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман 27 декабря 2022 в интервью изданию RND заявила, что отказ от передачи танков Украине — это недальновидное решение. По ее словам, поставка танков сейчас стала бы важной помощью в попытке оттеснить позиции российских захватчиков.