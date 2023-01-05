Німеччина може передати Україні озброєння через тиск на Шольца, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Німеччина може передати ЗСУ бойові машини піхоти Marder, оскільки після обіцянки Франції поставити нашим військовим танки від Олафа Шольца вимагають виконати зобов'язання перед Україною.

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Найближчим часом Німеччина може передати українським військовим бойові машини піхоти, оскільки на канцлера країни Олафа Шольца тиснуть союзники, які стурбовані можливістю вторгнення ЗС РФ до Євросоюзу. Про це з посиланням на анонімні джерела, близькі до канцлера, пише Bloomberg.

За інформацією видання, Шольц опинився під новим тиском з боку політичних союзників у Німеччині. Вони вимагають від канцлера активізувати зусилля щодо підтримки України важчим озброєнням.

Крім того, від німецького канцлера вимагають виконати військові зобов’язання перед Україною. Особливо ця конфронтація між Шольцом та політичними союзниками загострилася після того, як Франція у середу, 4 січня, пообіцяла поставити українським військовим бойові машини Bastion та танки AMX-10.

Bloomberg пише, що зараз уряд у Берліні веде переговори з союзниками щодо узгодження передачі важкого озброєння Україні, яке може відбутися вже найближчими днями.

Імовірно, Німеччина може передати ЗСУ бойові машини Marder.

Бойові машини Marder: що про них відомо

Це бойові машини піхоти, розроблені в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall AG. На час прийняття на озброєння БМП "Marder" за параметрами захищеності перевершувала всі відомі машини цього класу і мала високу швидкість руху по пересіченій місцевості.

БМП добре захищена від касетних боєприпасів. А герметизований корпус дозволяє особовому складу у кількості 10 осіб перебувати усередині машини протягом доби.

У кормовому листі Marder передбачені дверцята, що дозволяють здійснити швидку посадку та висадку десанту під час руху машини.

БМП озброєна 20-мм автоматичною гарматою RH 202 та спареним з нею 7,62-мм кулеметом MG3, встановленим на лафеті зверху двомісної вежі.

Також БМП оснащена приладами спостереження.

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Нагадаємо, у середу, 4 січня, секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до Німеччини через постачання танків. За його словами, якщо Німеччина й надалі блокуватиме передачу ЗСУ необхідної техніки, зокрема танків Leopard 2, вона ризикує зіткнутися з російською армією вже на своїй території.

Фокус вже писав, що на початку січня у ФРН зробили нову заяву щодо постачання Україні танків Leopard. Представник СДПН Міхаель Мюллер зазначив, що США та Франція також відмовляються постачати аналогічні танки Україні. Що стосується "Леопардів", то це питання вирішуватиметься з іншими партнерами з НАТО.