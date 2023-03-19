Готовы подвезти в Гаагу: в "УЗ" высмеяли Путина за визит в Мариуполь (фото)

В компании заявили, что готовы запустить поезд по маршруту "Мариуполь-Гаага" ради одного пассажира.

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В "Укрзалізниці" отреагировали на поездку российского президента Владимира Путина во временно оккупированный украинский город Мариуполь. Здесь объявили, что готовы запустить поезд для одного пассажира. Об этом в телеграм-канале написал председатель правления Александр Камышин.

"Мы всегда стремились достичь высочайшего уровня сервиса для каждого нашего пассажира. А сейчас сложилась такая интересная ситуация, что мы готовы запустить поезд по маршруту "Мариуполь-Гаага" ради одного пассажира!", — говорится в сообщении.

Он отметил, что железная дорога продолжает работать по графику.

Украинцы идентифицировали жителей Мариуполя, встречавших Путина во время его визита в оккупированный город. Диктатор побывал в микрорайоне "Невский", где оккупанты строят дома вместо уничтоженных. Оказалось, что некоторые люди на видео и фото – настоящие жители Мариуполя, поддерживавшие в свое время "русский мир".

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина "в контексте ситуации в Украине". Российский диктатор обвиняется в похищении и вывозе 16 тысяч украинских детей. Кроме российского диктатора, суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Зеленский отреагировал на решение МСК о выдаче разрешения на арест Путина. В своем ежедневном обращении к украинскому народу глава государства заявил, что с этого решения начнется историческая ответственность.

В соцсетях на решение Международного уголовного суда в Гааге молниеносно отреагировали мемами.