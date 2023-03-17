Ганнибал Лектер и леди Гаага: соцсети взорвались мемами о разрешении на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. В соцсетях молниеносно отреагировали мемами, предложив главе Кремля "карьеру" наемника ППК "Вагнер".

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После появления новостей о том, что Международный уголовный суд в Гааге выдал разрешение на арест российского диктатора Владимира Путина, украинские соцсети традиционно разразились мемами. Фокус собрал самые интересные из них.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко запостил фото Путина в оранжевой тюремной робе, которого на суд сопровождают охранники.

"Недалекое будущее", — подписал мем Геращенко.

Впоследствии Антон Геращенко сравнил Путина с персонажем американского фильма "Молчание ягнят" — серийным убийцей Ганнибалом Лектором, который находится за решеткой в ожидании решения суда.

"Все по плану?", — подписал Геращенко.

Фото: Соцсети

Далее украинцы придумали, что зарешеченный Путин может сократить себе срок, приняв предложение Евгения Пригожина, записаться в ЧВК "Вагнер" и полгода повоевать за свободу.

Также в сети появился мем, где украинское биооружие — гуси напоминают Путину о Гааге.

В пабликах начали появляться рекомендации Путину сушить сухари и успокоения, что лет через 10 он выйдет из тюрьмы совсем другим человеком.

Не могли украинцы не вспомнить самый "гуманный суд в мире" из советской комедии "Кавказская пленница".

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук разместил фотографию, на которой Путин уже "мотает срок" и пожалел, что это происходит не сегодня.

"Вор должен сидеть в тюрьме. Или сдохнуть. Но произойдет это, к сожалению, не сегодня.

Но процесс пошел", — написал Братчук.

Не обошли украинцы в мемах и ближайшее окружение Путина и его частную жизнь. Так, спортсменка Алина Кабаева, которую называют любовницей Путина, стала леди Гаагой.

Людей из окружения российского диктатора и главных пропагандистов после заключения Путина показали в очереди на поезд, чтобы бежать в Китай.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал разрешение на арест Путина. Кроме российского диктатора, суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МСК о выдаче разрешения на арест российского президента Владимира Путина. В своем ежедневном обращении к украинскому народу глава государства заявил, что с этого решения начнется историческая ответственность.