Ганнібал Лектер і леді Гаага: соцмережі вибухнули мемами про дозвіл на арешт Путіна
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії. В соцмережах блискавично відреагували мемами, запропонувавши голові Кремля "кар'єру" найманця ПВК "Вагнер".
Після появи новин про те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав дозвіл на арешт російського диктатора Володимира Путіна, українські соцмережі традиційно вибухнули мемами. Фокус зібрав найцікавіші з них.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запостив фото Путіна у помаранчевій тюремній робі, якого на суд супроводжують охоронці.
"Недалеке майбутнє", — підписав мем Геращенко.
Згодом Антон Геращенко порівняв Путіна з персонажем американського фільму "Мовчання ягнят" — серійним вбивцею Ганнібалом Лектором, який перебував за ґратами в очікуванні рішення суду.
"Все за планом?", — підписав Геращенко.
Далі українці вигадали, що заґратований Путін може скоротити собі строк, прийнявши пропозицію Євгена Пригожина, записатися до ПВК "Вагнер" і пів року повоювати за свободу.
Також в мережі з'явився мем, де українська біозброя — гуси ґелґотанням нагадують Путіну про Гаагу.
У пабліках почали з'являтися рекомендації Путіну сушити сухарі і заспокоєннями, що років через 10 він вийде із в'язниці зовсім іншою людиною.
Не могли українці не згадати "найгуманніший суд в світі" з радянської комедії "Кавказька полонянка".
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розмістив світлину, на якій Путін вже "мотає строк" і пошкодував, що це відбувається не сьогодні.
"Злодій має сидіти у в'язниці. Або здохнути. Але, відбудеться це, на жаль, не сьогодні.
Та процес пішов", — написав Братчук.
Не оминули українці в мемах і найближче оточення Путіна та його приватне життя. Так спортсменка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, стала леді Гаагою.
Людей з оточення російського диктатора та головних пропагандистів після ув'язнення Путіна показали в черзі на потяг, щоб втекти до Китаю.
Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав дозвіл на арешт Путіна. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МСК про видачу дозволу на арешт російського президента Володимира Путіна. У своєму щоденному зверненні до українського народу глава держави заявив, що з цього рішення розпочнеться історична відповідальність.