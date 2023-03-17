Ганнібал Лектер і леді Гаага: соцмережі вибухнули мемами про дозвіл на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії. В соцмережах блискавично відреагували мемами, запропонувавши голові Кремля "кар'єру" найманця ПВК "Вагнер".

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Після появи новин про те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав дозвіл на арешт російського диктатора Володимира Путіна, українські соцмережі традиційно вибухнули мемами. Фокус зібрав найцікавіші з них.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко запостив фото Путіна у помаранчевій тюремній робі, якого на суд супроводжують охоронці.

"Недалеке майбутнє", — підписав мем Геращенко.

Згодом Антон Геращенко порівняв Путіна з персонажем американського фільму "Мовчання ягнят" — серійним вбивцею Ганнібалом Лектором, який перебував за ґратами в очікуванні рішення суду.

"Все за планом?", — підписав Геращенко.

Фото: Соцмережі

Далі українці вигадали, що заґратований Путін може скоротити собі строк, прийнявши пропозицію Євгена Пригожина, записатися до ПВК "Вагнер" і пів року повоювати за свободу.

Також в мережі з'явився мем, де українська біозброя — гуси ґелґотанням нагадують Путіну про Гаагу.

У пабліках почали з'являтися рекомендації Путіну сушити сухарі і заспокоєннями, що років через 10 він вийде із в'язниці зовсім іншою людиною.

Не могли українці не згадати "найгуманніший суд в світі" з радянської комедії "Кавказька полонянка".

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розмістив світлину, на якій Путін вже "мотає строк" і пошкодував, що це відбувається не сьогодні.

"Злодій має сидіти у в'язниці. Або здохнути. Але, відбудеться це, на жаль, не сьогодні.

Та процес пішов", — написав Братчук.

Не оминули українці в мемах і найближче оточення Путіна та його приватне життя. Так спортсменка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, стала леді Гаагою.

Людей з оточення російського диктатора та головних пропагандистів після ув'язнення Путіна показали в черзі на потяг, щоб втекти до Китаю.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав дозвіл на арешт Путіна. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МСК про видачу дозволу на арешт російського президента Володимира Путіна. У своєму щоденному зверненні до українського народу глава держави заявив, що з цього рішення розпочнеться історична відповідальність.