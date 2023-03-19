Готові підвезти до Гааги: в "УЗ" висміяли Путіна за візит до Маріуполя (фото)

У компанії заявили, що готові запустити потяг маршрутом "Маріуполь-Гаага" заради одного пасажира.

Related video

В "Укрзалізниці" відреагували на поїздку російського президента Володимира Путіна до тимчасово окупованого українського міста Маріуполь. Тут оголосили, що готові запустити потяг для одного єдиного пасажира. Про це в телеграм-канал написав голова правління Олександр Камишін.

"Ми завжди прагнули досягти найвищого рівня сервісу для кожного нашого пасажира. А зараз склалась така цікава ситуація, що ми готові запустити поїзд за маршрутом "Маріуполь-Гаага" заради одного єдиного пасажира!", — йдеться в повідомленні.

Він зауважив, що залізниця продовжує працювати за графіком.

Українці ідентифікували жителів Маріуполя, які зустрічали Путіна під час його візиту до окупованого міста. Диктатор побував у мікрорайоні "Невський", де окупанти будують будинки замість знищених. Виявилося, що деякі люди на відео та фото — справжні жителі Маріуполя, які підтримували свого часу "руській мір".

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна "у контексті ситуації в Україні". Російського диктатора звинувачують у викраденні та вивезенні 16 тисяч українських дітей. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Зеленський відреагував на рішення МСК про видачу дозволу на арешт Путіна. У своєму щоденному зверненні до українського народу глава держави заявив, що з цього рішення розпочнеться історична відповідальність.

В соцмережах на рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі блискавично відреагували мемами.