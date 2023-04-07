Минимум 9 офицеров за 2 недели: в РФ идентифицировали имена 20 тысяч погибших оккупантов

По информации журналистов, в последние недели зафиксирован рекордный рост погибших за все время полномасштабной войны, а большая часть из них — заключенные и наемники из ЧВК "Вагнер".

Related video

В Российской Федерации установили имена практически 20 тысяч погибших оккупантов и большая часть из них оказались заключенными. Об этом сообщил портал "Медиазона" в пятницу, 7 апреля.

По информации журналистов, за все время полномасштабной войны было установлено 19 688 имен российских оккупантов, которые погибли. Только за последние несколько недель было найдено еще 1 665 имен погибших и это рекордный рост погибших за год.

При этом, журналисты издания подмечают, что реальное количество погибших может быть в разы больше, ведь до сих пор нет точного количества пропавших и попавших в плен к ВСУ.

Наибольшую долю погибших составляют заключенные и наемники из ЧВК "Вагнера", которых российское руководство бросает на один из самых горячих участков фронта — в город Бахмут.

По имеющейся информации, за все время там погибло 1 100 человек, которых удалось идентифицировать, однако их в разы больше, ведь место гибели указывается в некрологах довольно редко.

В РФ журналисты подсчитали количество погибших на войне оккупантов Фото: Медиазона

"Больше всего похоронок приходит в Свердловскую и Челябинскую области, Башкирию, Бурятию и Волгоградскую область. Большое число сообщений о гибели из Краснодарского края среди прочего объясняется тем, что здесь волонтеры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных — то есть о большем числе потерь становится известно публично", — говорится в сообщении.

Также за две недели журналисты подтвердили гибель девяти офицеров в звании от подполковника, а именно: Андрея Бабошина (43 года), Андрея Бикмурзина (50 лет), Дениса Кириллова (45 лет), Дмитрия Лисицкого (48 лет), Виктора Нижника (36 лет), Юрия Оричака (43 года), Андрей Савинов (46 лет), Евгений Сергиенко (42 года), Игорь Щербак (42 года).

Гибель российских оккупантов в Украине: какие данные приводит Генштаб

Ежедневно Генеральный штаб ВСУ публикует сводку, сколько удалось ликвидировать бойцов ВС РФ за сутки. По информации за 7 апреля, в общей сложности потери противника за время полномасштабной войны составляют:

личного состава — 177 110 (+480) человек;

танков — 3633 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 7016 (+3) ед;

артиллерийских систем — 2722 (+8) ед;

РСЗО — 533 (+1) ед;

самолетов — 306 (+0) ед;

вертолетов — 292 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2291 (+4);

крылатые ракеты — 911 (+0).

Данные являются предварительными, ведь из-за активности боевых действий довольно сложно проводить подсчеты.

Напомним, 7 апреля аналитики из ISW заявили, что россияне потеряли 4 000 солдат под Авдеевкой на Донбассе. Но при этом, несмотря на это оккупанты направляют на фронт новые подразделения, которые прошли подготовку в Беларуси.