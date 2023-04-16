Менше за число жертв землетрусу в Туреччині: Резніков назвав рівень втрат ЗСУ у війні
За словами глави Міноборони, українське командування прагне зберегти життя солдатів, а росіяни кидають своїх на забій. Як приклад Резніков навів Бахмут, де Росія щодня вбитими та пораненими втрачає близько 500 людей.
Збройні сили України зазнали втрат під час повномасштабної війни з Росією менше, ніж кількість жертв землетрусу в Туреччині. Про це сказав 16 квітня в інтерв'ю іспанській газеті La Razon міністр оборони України Олексій Резніков.
"Звичайно, у нас є втрати, ми ж воюємо. Але вони набагато менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині", —поінформував міністр.
Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу 15 квітня в інтерв'ю турецькому каналу CNN Turk заявив, що кількість загиблих внаслідок стихії склала 50 тисяч 399 осіб.
Резніков навів як порівняння головні завдання для українського та російського командування — перше прагне зберегти життя солдатів, а друге використовує їх як гарматне м'ясо.
ЗС РФ, за його оцінками, намагаються взяти місто Бахмут Донецької області, вдаючись до тактики м'ясорубки.
"Їм усе одно. Тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 людей убитими та пораненими. Це по одному батальйону на добу — членів ПВК "Вагнер", найманців і колишніх злочинців. Це варварство", — заявив міністр.
Рік тому, як сказав глава Міноборони, російські військові витрачали 60 тисяч артилерійських снарядів на день, а сьогодні вже максимум 20 тисяч.
"У них проблеми із постачанням, і тому вони використовують проти нас іранські безпілотники. Це терористична зброя проти мирних жителів", — підсумував Резніков.
За даними Генштабу ЗСУ на 16 квітня, з початку повномасштабної війни загарбники втратили понад 182 тисячі солдатів.
Нагадаємо, що 14 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про фейки росіян навколо ситуації в Бахмуті. Маляр упевнена, що втрати особового складу ЗС РФ іноді перевищують у 10 разів показники ЗСУ.
Прессекретар Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий цього ж дня заявляв про проблеми з поповненням особового складу в російській ПВК "Вагнер". Череватий казав, що під Бахмутом росіяни щодня втрачають приблизно по 100 військовослужбовців убитими.
Агентство Reuters із посиланням на "злиті в мережу секретні документи розвідки США" 13 квітня оцінювало військові втрати України та РФ на рівні 354 тисяч осіб.