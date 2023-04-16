Менше за число жертв землетрусу в Туреччині: Резніков назвав рівень втрат ЗСУ у війні

За словами глави Міноборони, українське командування прагне зберегти життя солдатів, а росіяни кидають своїх на забій. Як приклад Резніков навів Бахмут, де Росія щодня вбитими та пораненими втрачає близько 500 людей.

Related video

Збройні сили України зазнали втрат під час повномасштабної війни з Росією менше, ніж кількість жертв землетрусу в Туреччині. Про це сказав 16 квітня в інтерв'ю іспанській газеті La Razon міністр оборони України Олексій Резніков.

"Звичайно, у нас є втрати, ми ж воюємо. Але вони набагато менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині", —поінформував міністр.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу 15 квітня в інтерв'ю турецькому каналу CNN Turk заявив, що кількість загиблих внаслідок стихії склала 50 тисяч 399 осіб.

Резніков навів як порівняння головні завдання для українського та російського командування — перше прагне зберегти життя солдатів, а друге використовує їх як гарматне м'ясо.

Росія втрачає в Бахмуті щодня 500 людей убитими та пораненими, заявив Резніков Фото: United 24

ЗС РФ, за його оцінками, намагаються взяти місто Бахмут Донецької області, вдаючись до тактики м'ясорубки.

"Їм усе одно. Тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 людей убитими та пораненими. Це по одному батальйону на добу — членів ПВК "Вагнер", найманців і колишніх злочинців. Це варварство", — заявив міністр.

Рік тому, як сказав глава Міноборони, російські військові витрачали 60 тисяч артилерійських снарядів на день, а сьогодні вже максимум 20 тисяч.

"У них проблеми із постачанням, і тому вони використовують проти нас іранські безпілотники. Це терористична зброя проти мирних жителів", — підсумував Резніков.

За даними Генштабу ЗСУ на 16 квітня, з початку повномасштабної війни загарбники втратили понад 182 тисячі солдатів.

Нагадаємо, що 14 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про фейки росіян навколо ситуації в Бахмуті. Маляр упевнена, що втрати особового складу ЗС РФ іноді перевищують у 10 разів показники ЗСУ.

Прессекретар Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий цього ж дня заявляв про проблеми з поповненням особового складу в російській ПВК "Вагнер". Череватий казав, що під Бахмутом росіяни щодня втрачають приблизно по 100 військовослужбовців убитими.

Агентство Reuters із посиланням на "злиті в мережу секретні документи розвідки США" 13 квітня оцінювало військові втрати України та РФ на рівні 354 тисяч осіб.