Потери в 10 раз больше: в Минобороны отреагировали на фейки россиян об обстановке в Бахмуте

По словам замминистра обороны Анны Маляр, российские пропагандисты распространяют нарратив о том, что командование ВСУ якобы не жалеет жизни украинских бойцов. При этом ВС РФ любой ценой хотят взять Бахмут, не считаясь с потерями.

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Российские ИПСО вновь сконцентрировались на ситуации в Бахмуте, распространяя фейки о потерях в рядах украинских вооруженных сил. Как сообщила 14 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр, пропагандисты запускают один за другим нарратив о том, что командование ВСУ якобы "не жалеет жизни военных".

"Это уже не первый раз, когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные. Цель таких российских вбросов — подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества", — написала Маляр в Telegram.

По ее словам, потери личного состава российских войск иногда превышают в 10 раз потери украинских защитников. Замминистра отметила, что именно российское военное руководство не жалеет жизни своих солдат, пытаясь взять под контроль Бахмут любой ценой. В свою очередь украинцы останавливают врага зачастую ценой собственных жизней — к сожалению на войне без потерь невозможно, подчеркнула Маляр.

"Сохранение жизни наших бойцов — приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций", — подытожила замглавы Минобороны.

Напомним, пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 14 апреля заявил, что ЧВК "Вагнер" столкнулась с проблемой личного состава из-за колоссальных потерь на фронте. По его словам, в районе Бахмута ежедневно погибает около сотни вражеских солдат, что может привести к полной ликвидации этой организации.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 13 апреля сообщила, что оккупанты не могут взять Бахмут под полный контроль несмотря на то, что противник туда перебросил элитные подразделения. Она подчеркнула, что сегодня российские войска несут там колоссальные потери, но это их не останавливает.