"Это моя мечта": Резников рассказал, когда подаст в отставку

Глава Минобороны Украины рассказал, что не может сказать "нет" президенту Зеленскому, но после войны хочет вернуться в частный сектор.

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Алексей Резников, министр обороны Украины рассказал, что мечтает о том, чтобы уйти в отставку и написать заявление об увольнении после победы. Об этом он рассказал в интервью аргентинской газете La Razón, опубликованном в воскресенье, 16 апреля.

По словам главы МО, должность главы оборонного ведомства является для него тяжелым жизненным этапом.

"Ах, это моя мечта! И еще больше мечта моей жены. Ха, ха. Она плакала, когда меня назначили министром, это говорит обо всем. Мы ждем дня победы, потому что это позволит мне подписать заявление об отставке и вернуться в частный сектор", — рассказал Резников.

На вопрос аргентинской прессы о том, почему президент Владимир Зеленский выбрал его главой "обороны", Резников ответил, что для него это "это все еще вопрос".

"Мы проводили время вместе [с Зеленским], когда я был заместителем премьер-министра, и президент знал меня по работе в качестве адвоката… Он решил преобразовать это министерство… Реформа по стандартам НАТО также требовала перевода обороны под гражданский и демократический контроль. Мой предшественник был бывшим генералом, как и начальник штаба. Два классических военных", — вспоминает Резников.

По словам министра обороны, после назначения на должность Зеленский дал ему список из восьми ожиданий. Резников рассказал об этом, добавив, что не может сказать "нет" президенту.

"Я понял, что от меня он хочет, чтобы я управлял этими преобразованиями, как генеральный директор. Я попросил у него несколько месяцев на то, чтобы приземлиться, прежде чем он потребует от меня результатов. У меня не было этого времени. Я был назначен парламентом 4 ноября, а 24 февраля началась война", — добавил Резников.

Что еще рассказал министр обороны Резников в интервью La Razón

В интервью аргентинскому СМИ La Razón министр обороны Украины Алексей Резников также рассказал, что ВСУ понесли потерь во время полномасштабной войны с Россией меньше, чем число жертв землетрясения в Турции. По словам министр внутренних дел Сулеймана Сойлу, число погибших в результате стихии составило 50 тысяч 399 человек.

Также министр обороны рассказал, что во время первых трех встреч с россиянами в Минске украинская делегация не чувствовала себя в безопасности. По словам Резникова, ему тяжело далось решение стать участников переговорного процесса с представителями России.