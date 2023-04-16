"Це моя мрія": Резніков розповів, коли подасть у відставку

Глава Міноборони України розповів, що не може сказати "ні" президенту Зеленському, але після війни хоче повернутися до приватного сектору.

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Олексій Резніков, міністр оборони України розповів, що мріє про те, щоб піти у відставку та написати заяву про звільнення після перемоги. Про це він розповів в інтерв'ю аргентинській газеті La Razón, опублікованому в неділю, 16 квітня.

За словами глави МО, посада голови оборонного відомства є для нього тяжким життєвим етапом.

"Ах, це моя мрія! І ще більше мрія моєї дружини. Ха, ха. Вона плакала, коли мене призначили міністром, це говорить про все. Ми чекаємо на день перемоги, тому що це дозволить мені підписати заяву про відставку та повернутися до приватного сектору", — розповів Резніков.

На запитання аргентинської преси про те, чому президент Володимир Зеленський обрав його головою "оборони", Резніков відповів, що для нього це "це все ще питання".

"Ми проводили час разом [із Зеленським], коли я був заступником прем'єр-міністра, і президент знав мене за роботою як адвоката... Він вирішив змінити це міністерство... Реформа за стандартами НАТО також вимагала переведення оборони під цивільний і демократичний контроль. Мій попередник був колишнім генералом, як і начальник штабу. Два класичні військові", — згадує Резніков.

За словами міністра оборони, після призначення на посаду Зеленський дав йому список із восьми очікувань. Резніков розповів про це, додавши, що не може сказати "ні" президентові.

"Я зрозумів, що від мене він хоче, щоб я керував цими перетвореннями як генеральний директор. Я попросив у нього кілька місяців на те, щоб приземлитися, перш ніж він вимагатиме від мене результатів. У мене не було цього часу. Я був призначений парламентом 4 листопада, а 24 лютого розпочалася війна", — додав Резніков.

Що ще розповів міністр оборони Резніков в інтерв'ю La Razón

В інтерв'ю аргентинському ЗМІ La Razón міністр оборони України Олексій Резніков також розповів, що ЗСУ зазнали втрат під час повномасштабної війни з Росією менше, ніж кількість жертв землетрусу в Туреччині. За словами міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, кількість загиблих унаслідок стихії склала 50 тисяч 399 осіб.

Також міністр оборони розповів, що під час перших трьох зустрічей із росіянами в Мінську українська делегація не почувалася в безпеці. За словами Резнікова, йому важко далося рішення стати учасниками переговорного процесу з представниками Росії.