"Сумнівалися, що повернемося додому": Резніков розповів про переговори з РФ у Мінську

За словами глави оборонного відомства, він насилу погодився на прохання президента Володимира Зеленського бути у складі української делегації, оскільки відчував глибоку ненависть до ворога.

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що під час перших трьох зустрічей із росіянами у Мінську українська делегація не почувала себе у безпеці. Про це він розповів в інтерв'ю аргентинській газеті La Razón, опублікованому в неділю, 16 квітня.

Резніков розповів про перемовини з Росією, відповідаючи на запитання про те, який день був для нього найскладнішим із початку війни. За словами голови оборонного відомства, йому важко було вирішено стати учасниками переговорного процесу з представниками країни-агресора.

"Було дуже важко сказати "так" президенту, коли він попросив мене, тому що я відчував глибоку ненависть. А як перемовник я знаю, що це емоція, яка не слугує жодної мети. Було жахливо, що довелося потиснути руку ворогові. Я скажу вам, що багато хто з нас думав так, коли бачили ці кадри", — згадує Резніков.

Міністр також додав, що під час перших трьох поїздок до Білорусі члени української делегації не були впевнені, що повернуться назад.

"Було чотири зустрічі, три в Білорусі та одна в Туреччині. Скажу вам, що на перших трьох ми зовсім не відчували себе у безпеці й навіть сумнівалися, що повернемося додому. Це був виклик", — розповів Резніков.

Нагадаємо, в інтерв'ю La Razón міністр оборони України Олексій Резніков також розповів, що Збройні сили України зазнали втрат під час повномасштабної війни з Росією менше, ніж кількість жертв землетрусу в Туреччині.

Раніше, 14 березня, Резніков заявив, що після російського вторгнення в Україну вже жодна країна не відмовиться від ядерної зброї. За словами глави Міноборони, напад Росії став результатом помилки Заходу — побоювання не провокувати Москву і "вести бізнес як завжди".