"Сомневались, что вернемся домой": Резников рассказал о переговорах с РФ в Минске

По словам главы оборонного ведомства, он с большим трудом согласился на просьбу президента Владимира Зеленского быть в составе украинской делегации, так как испытывал глубокую ненависть к врагу.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что во время первых трех встреч с россиянами в Минске украинская делегация не чувствовала себя в безопасности. Об этом он рассказал в интервью аргентинской газете La Razón, опубликованном в воскресенье, 16 апреля.

Резников рассказал о переговорах с Россией, отвечая на вопрос о том, какой день был для него самым сложным с начала войны. По словам главы оборонного ведомства, ему тяжело далось решение стать участников переговорного процесса с представителями страны-агрессора.

"Было очень трудно сказать "да" президенту, когда он попросил меня, потому что я чувствовал глубокую ненависть. А как переговорщик я знаю, что это эмоция, которая не служит никакой цели. Было ужасно, что пришлось пожать руку врагу. Я скажу вам, что многие из нас думали так, когда видели эти кадры", — вспоминает Резников.

Министр также добавил, что во время первых трех поездок в Беларусь, члены украинской делегации не были уверены, в том, что вернутся обратно.

"Было четыре встречи, три в Беларуси и одна в Турции. Скажу вам, что на первых трех мы совсем не чувствовали себя в безопасности и даже сомневались, что вернемся домой. Это был вызов", — рассказал Резников.

Напомним, в интервью La Razón министр обороны Украины Алексей Резников также рассказал, что Вооруженные силы Украины понесли потерь во время полномасштабной войны с Россией меньше, чем число жертв землетрясения в Турции.

Ранее, 14 марта, Резников заявил, что после российского вторжения в Украину уже ни одна страна не откажется от ядерного оружия. По словам главы Минобороны, нападение России стало результатом ошибки Запада — боязни не провоцировать Москву и "вести бизнес как обычно".