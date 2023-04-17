Резніков перепросив за порівняння втрат ЗСУ з кількістю жертв землетрусу в Туреччині

У інтерв’ю для іспаномовного видання міністр оборони відмовився називати кількість полеглих захисників України, однак порівняв її з кількістю загиблих внаслідок стихійного лиха у Туреччині.

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Сьогодні, 17 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков попросив вибачення у українців та турків за свою заяву в інтерв’ю La Razon. Він підкреслив, що Україна співчуває турецькому народу. Відповідне звернення посадовець опублікував у своїх соцмережах.

"Я щиро прошу вибачення у всіх в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв’ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке хоронити тисячі невинних людей — друзів і сусідів. Я вдячний нашим турецьким друзям за їх непохитну підтримку та тверду позицію щодо Криму з початку російського вторгнення", — написав Резніков.

Інтерв’ю міністра опублікували в іспаномовному ЗМІ вчора, 16 квітня. Посадовець відмовився озвучувати втрати ЗСУ журналістам, однак порівняв їх з кількістю загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині.

"Звичайно, у нас є втрати, ми ж воюємо. Але вони набагато менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині", — сказав Резніков.

Нагадаємо, у тому ж інтерв’ю Резніков розповів, коли подасть у відставку. Він заявив, що чекає перемоги та хоче повернутися до приватного сектору.

Також міністр повідомив співробітникам газети, що найскладнішими з початку війни з Росією були переговори у Мінську. Посадовець зізнався, що його переповнювала ненависть до ворога.