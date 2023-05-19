Під ударом "Роснефть" та доньки "Росатому": Австралія оголосила нові санкції проти РФ

Уряд Австралії запровадить заборону на експорт всього обладнання та супутніх деталей до Росії та територій, які тимчасово перебувають під російським контролем.

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Австралія представила нові заходи фінансових санкцій та заборони на експорт, які спрямовані проти окремих секторів, що мають важливе значення для економіки та стратегії Росії. До цього списку включені фізичні та юридичні особи, серед яких "Роснефть" та дочірні компанії "Росатома". Про це йдеться у заяві на сайті уряду країни.

"Ці додаткові заходи мають на меті уповільнити російську військову машину. Дії Австралії є частиною тиску з боку міжнародних партнерів, які зустрічаються на саміті лідерів G7 у Хіросімі цього тижня", — йдеться у повідомленні.

Уряд Австралії заявив, що вони вже ввели санкції проти понад 1000 фізичних та юридичних осіб, які, ймовірно, пов'язані з незаконним та морально неприйнятним вторгненням Росії до України.

В рамках нових фінансових обмежень будуть вжиті заходи проти 21 юридичної особи та трьох фізичних осіб:

Дочірні підприємства російської державної корпорації "Росатом", які займаються ядерними дослідженнями, розвитком інфраструктури та виробництвом зброї.

Російська "експлуатуюча компанія" окупованої ЗАЕС.

Найбільша російська нафтова компанія "Роснефть".

Найбільша російська золотодобувна компанія ПАТ "Полюс".

Одна з найбільших металургійних компаній Росії ПАТ "Сєвєрсталь".

Оборонні підприємства, які підтримують війну.

П'ять російських банків, здійснюють діяльність біля РФ.

"Уряд Австралії також запровадить заборону на експорт всього обладнання та супутніх деталей до Росії та території, які тимчасово перебувають під російським контролем. Це не дозволить австралійським товарам сприяти російській агресії в Україні. Австралія підтримує Україну та віддає належне непохитній стійкості та мужності українського народу. Австралія знову закликає Росію вивести свої війська з української території та припинити цю війну", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 8 травня Глава Єврокомісії Урсула фонд дер Ляйєн направила державам-членам блоку пропозицію щодо 11-го пакету санкцій проти Росії, вона спрямована на перекриття можливості обходу обмежень.

Крім того, 21 квітня у МЗС Туреччини пояснили, чому не вводять санкції проти РФ. Керівник відомства Мевлют Чавушоглу натякнув, що позиція країни щодо російсько-української війни найбільш об'єктивна у світі. Він заявив, що, незважаючи на підтримку України, турки мають ставити власні інтереси понад усе.