Дружба на паузе: Китай резко потерял интерес к российской нефти, — Reuters

В июне спрос на энергоресурс из РФ упал: независимые китайские НПЗ предпочли иранское топливо, поскольку скидки на него оказались больше.

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У российских нефтяных компаний внезапно возникли проблемы с резким снижением спроса на свой энергоресурс со стороны Китая. Как сообщает агентство Reuters, продажи российских нефтяных компаний снизились почти вдвое.

По данным журналистов, с 1 по 19 июня в направлении Китая из российских портов было отгружено всего 0,26 млн тонн нефти сорта Urals, тогда как в мае поставки достигали 0,67 млн тонн.

В рамках рейдовых перевалок, то есть когда нефть перекачивают из танкера, Китай получил из РФ 300 тысяч тонн — на 120 тысяч меньше, чем за первые три недели мая.

"Вместо российских баррелей независимые китайские НПЗ, известные как "самовары", предпочли иранские — скидки на них оказались больше", — рассказал журналистам нефтетрейдер, который работает на китайском рынке.

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Он отметил, что в июле заводы могут вновь нарастить закупки в РФ, если получат обновленные квоты на импорт. Июньские партии, по мнению нефтетрейдера, уже исчерпаны.

"Пока же экспортные доходы российской экономики падают: приток валюты существенно сократился, и от этого рублю не очень хорошо", — рассказал управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин.

По его словам, первые неприятные "звоночки" для РФ появились еще в апреле когда, по данным российского Центробанка чистый приток выручки на валютный рынок составил $1,15 млрд. С тех пор курсы доллара и евро подросли на 7 рублей и даже обновили максимумы с первого месяца войны — 84 рубля за доллар и почти 92 за евро.

"Конец июня, когда экспортеры должны продать выручку под налоги, вряд ли облегчит состояние пациента по имени "рубль". Темпы девальвации могут замедлиться, но затем доллар продолжит дорожать", — подчеркнул аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Российская нефть под санкциями

Еще с 5 декабря 2022 года действует потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Санкции были введены странами Евросоюза, "Большой семерки" (G7), к ограничениям также присоединилась Австралия. Так Россию наказали за полномасштабное вторжение в Украину.

Тогда же начало действовать эмбарго Евросоюза на поставляемую морем нефть из РФ, а еще появилось ограничение цен на российские нефтепродукты — на уровне 45 и 100 долларов за баррель в зависимости от типа сырья.

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На фоне этих ограничений Россия начала активно осваивать азиатский рынок. Основными импортерами российской нефти стали Индия и Китай. Так, например, по словам главы государственной нефтегазовой компании Индии Винода Кумара, в 2021-2022 годах доля российского импорта сырой нефти составила менее 2%. Но уже в 2023 году показатели выросли в 10 раз и теперь составляют примерно до 20% в импорте сырой нефти Индией.