Дружба на паузі: Китай різко втратив інтерес до російської нафти, — Reuters

У червні попит на енергоресурс із РФ впав: незалежні китайські НПЗ віддали перевагу іранському паливу, оскільки знижки на нього виявилися більшими.

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У російських нафтових компаній раптово виникли проблеми із різким зниженням попиту на свій енергоресурс з боку Китаю. Як повідомляє агентство Reuters, продажі російських нафтових компаній знизилися майже вдвічі.

За даними журналістів, з 1 по 19 червня у напрямку Китаю з російських портів було відвантажено всього 0,26 млн тонн нафти сорту Urals, тоді як у травні поставки досягали 0,67 млн тонн.

У рамках рейдових перевалок, тобто коли нафту перекачують із танкера, Китай отримав із РФ 300 тисяч тонн — на 120 тисяч менше, ніж за перші три тижні травня.

"Замість російських барелів незалежні китайські НПЗ, відомі як "самовари", віддали перевагу іранським — знижки на них виявилися більшими", — розповів журналістам нафтотрейдер, який працює на китайському ринку.

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Він зазначив, що в липні заводи можуть знову наростити закупівлі з РФ, якщо отримають оновлені квоти на імпорт. Червневі партії, на думку нафтотрейдера, вже вичерпаны.

"Поки що ж експортні доходи російської економіки падають: приплив валюти суттєво скоротився, і від цього рублю не дуже добре", — розповів керуючий директор ДПБ Private Banking Єгор Сусін.

За його словами, перші неприємні "дзвіночки" для РФ з'явилися ще у квітні, коли, за даними російського Центробанку, валютний ринок поповнився на $1,15 млрд. З того часу курси долара і євро зросли на 7 рублів і навіть оновили максимуми з першого. місяці війни — 84 рублі за долар і майже 92 за євро.

"Кінець червня, коли експортери мають продати виручку під податки, навряд чи полегшить стан пацієнта на ім'я "рубль". Темпи девальвації можуть сповільнитися, але потім долар продовжуватиме дорожчати", — наголосив аналітик "Алор Брокер" Олексій Антонов.

Російська нафта під санкціями

Ще з 5 грудня 2022 діє стеля цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Санкції були введені країнами Євросоюзу, "Великої сімки" (G7), до обмежень також приєдналася Австралія. Так Росію покарали за повномасштабне вторгнення до України.

Тоді ж почало діяти ембарго Євросоюзу на нафту, що поставляється морем з РФ, а ще з'явилося обмеження цін на російські нафтопродукти — на рівні 45 і 100 доларів за барель залежно від типу сировини.

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З огляду на цих обмежень Росія почала активно освоювати азіатський ринок. Основними імпортерами російської нафти стали Індія та Китай. Так, наприклад, за словами голови державної нафтогазової компанії Індії Винода Кумара, у 2021-2022 роках частка російського імпорту сирої нафти становила менш як 2%. Але вже у 2023 році показники зросли у 10 разів і тепер становлять приблизно до 20% в імпорті сирої нафти Індією.