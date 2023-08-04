РФ хочет использовать "вагнеровцев" для втягивания Беларуси в войну против Украины, — СБУ

По данным спецслужбы, российская ДРГ должна совершить провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе, притворяясь "украинскими диверсантами". В совершенном РФ планирует обвинить Украину.

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Служба безопасности Украины получила информацию о возможной подготовке масштабной провокации на стратегическом объекте Беларуси – Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. По разведданным, эта провокация была предположительно запланирована российскими лицами, которые намеревались использовать чужой флаг для своих действий. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Из имеющихся данных следует, что подготовкой теракта на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе занимается диверсионно-разведывательная группа, включающая в себя кадровых военных из вооруженных сил Российской Федерации, а также сотрудников российских спецслужб. Эти лица были отправлены на территорию Беларуси под видом наемников ЧВК "Вагнер".

"Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь "украинскими диверсантами". В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства", — подчеркнули в СБУ.

Полученная информация о запланированном теракте на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси является результатом усилий нескольких источников, включая свидетельства российского военнослужащего и киберспециалистов СБУ.

Первоначальные данные поступили от российского военнослужащего, который был захвачен в плен украинскими защитниками в Запорожском направлении. Такие свидетельства могут быть ценным источником информации, так как пленник, возможно, обладает важными данными о планировании и организации операции.

Кроме того, специалисты СБУ применили киберразведку для получения информации из мобильного телефона пленника.

"Среди прочего установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник частной военной компании "Вагнер"", — отмечают в СБУ.

Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции.

"Служба безопасности предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины. Каждый захватчик, пересекающий границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны", — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, 3 августа польский генерал объяснил присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси. "Вагнеровцы" способны проникать на территорию Польши, но это не та агрессия, которой стоит опасаться официальной Варшаве. По его мнению, "в руках россиян они являются прекрасным инструментом информационного давления, шантажа и запугивания".