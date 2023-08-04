РФ хоче використовувати "вагнерівців" для втягування Білорусі у війну проти України, — СБУ

За даними спецслужби, російська ДРГ має вчинити провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі, прикидаючись "українськими диверсантами". У скоєному РФ планує звинуватити Україну.

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Служба безпеки України отримала інформацію про можливу підготовку масштабної провокації на стратегічному об'єкті Білорусі — Мозирському нафтопереробному заводі. За розвідданими, ця провокація була ймовірно запланована російськими особами, які мали намір використати чужий прапор для своїх дій. Про це повідомила пресслужба СБУ.

З наявних даних випливає, що підготовкою теракту на Мозирському нафтопереробному заводі займається диверсійно-розвідувальна група, до складу якої входять кадрові військові зі збройних сил Російської Федерації, а також співробітники російських спецслужб. Ці особи були відправлені на територію Білорусі під виглядом найманців ПВК "Вагнер".

"Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, прикидаючись "українськими диверсантами". У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб у такий спосіб укотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави", — підкреслили в СБУ.

Отримана інформація про запланований теракт на Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі є результатом зусиль кількох джерел, включно зі свідченнями російського військовослужбовця та кіберфахівців СБУ.

Початкові дані надійшли від російського військовослужбовця, який був захоплений у полон українськими захисниками в Запорізькому напрямку. Такі свідчення можуть бути цінним джерелом інформації, оскільки бранець, можливо, володіє важливими даними про планування та організацію операції.

Крім того, фахівці СБУ застосували кіберрозвідку для отримання інформації з мобільного телефону бранця.

"Серед іншого встановлено, що раніше він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на півдні України, а нещодавно йому дали вказівку передислокуватися до Білорусі як учасник приватної військової компанії "Вагнер"", — зазначають у СБУ.

Уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли віддалене листування з іншими виконавцями, знімки об'єкта та окрему інформацію про операцію.

"Служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі в повномасштабній війні проти України. Кожен загарбник, який перетинає кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки і оборони", — підкреслили у відомстві.

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Нагадаємо, 3 серпня польський генерал пояснив присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі. "Вагнерівці" здатні проникати на територію Польщі, але це не та агресія, якої варто побоюватися офіційній Варшаві. На його думку, "в руках росіян вони є чудовим інструментом інформаційного тиску, шантажу і залякування".