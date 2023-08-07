Кремль заявив про намір контролювати усі окуповані території України: у Зеленського відповіли

Зі слів радника голови ОП Михайла Подоляка, російська конституція не має жодного стосунку до сталих юридичних документів, а її зміст не може розглядатися як підстава для територіальних претензій.

Related video

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков пригрозив, що росіяни вестимуть загарбницьку війну до тих пір, поки повністю не контролюватимуть окуповані частини України, які "записані у конституцію РФ". У відповідь на таку заяву, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що жодних територій України, записаних у Конституцію Росії, на які нібито претендує РФ, немає. Про це він написав в Twitter.

Він також зазначив, що Конституція Російської Федерації не має жодного стосунку до сталих юридичних документів та її зміст не повинен бути розгляданий як підстава для "претензій до територій України".

"Жодних "територій України, записаних у Конституцію Росії", на які "претендує Росія", немає… Є лише тимчасово окуповані території України, на яких відбуваються активні бойові дії. Території буде звільнено", – наголосив Подоляк у повідомленні.

Що відомо про заяву Пєскова?

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков у своєму інтерв’ю виданню New York Times висловив позицію Кремля, щодо українських територій та можливості мирного врегулювання. З його слів, Росія прагне контролювати всі українські регіони, які раніше були включені до російської конституції. Він підкреслив, що Кремль не планує припиняти свої амбіції на цьому напрямку.

У відповідь на запитання журналіста про можливу окупацію додаткових українських територій, Пєсков наголосив, що Росія вже включила до свого складу Крим та Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

З його слів, Російська Федерація налаштована на те, щоб "контролювати всі регіони, які наразі фігурують в Конституції країни як російські".

Пєсков також заявив, що наразі немає підстав для мирного врегулювання конфлікту з Україною. Він висловив думку, що російська агресія на українських територіях триватиме і в майбутньому.

"Наразі підстав для мирної угоди з Києвом немає, операція в Україні продовжиться і надалі", – зазначив речник президента РФ.

Раніше, 5 серпня, німецький військовий експерт Крістіан Меллінг пояснив, що на півдні України, де відбувається контрнаступ ЗСУ, є усі шанси дійти до Мелітополя й далі визволити Кримський півострів.

Нагадаємо, що 4 серпня Фокус писав, що Росія спробує затягнути війну до наступних виборів у США, адже Володимир Путін покладає надії на те, що Джо Байден зазнає поразки в наступних президентських перегонах у 2024 році, що призведе до скорочення Сполученими Штатами підтримки України й поліпшення переговорної позиції Росії.