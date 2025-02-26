Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что по итогам обсуждения будет понятно, насколько "быстро и эффективно" смогут двигаться РФ и США. Он озвучил ряд обвинений в сторону Европы и упомянул о заблокированных активах.

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Уже на этой неделе дипломаты России и США встретятся в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, как передали 26 февраля в российском Interfax.

Переговоры будут проходить 27 февраля. Предметом обсуждения будет возобновление работы посольств в РФ и США.

"Такая встреча состоится завтра в Стамбуле, я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", — заявил вражеский чиновник.

По его словам, российские дипломаты и эксперты встретятся для рассмотрения проблем, которые "накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных преград для деятельности российского посольства". Он пояснил, что РФ, в свою очередь, отвечала взаимностью и также создавала "некомфортные условия" для работы американского посольства в Москве.

В "РИА Новости" сообщили, что Лавров затронул и тему заблокированных Западом российских активов. По его словам, судьба этих активов никуда не исчезнет с повестки дня переговоров по Украине. Кроме того, министр заверил, что возможные действия против этих активов не останутся без ответа со стороны РФ.

В ТАСС передали, что глава российского МИДа обвинил Европу в подрыве тенденции к изменению расстановки политических сил. Он уточнил, что речь идет об объявлении новых пакетов военной помощи Украине.

Также Лавров обвинил Европу во лжи относительно отказа России от мирных переговоров.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров раскрыл условия прекращения огня и высказался категорически против размещения миротворцев в Украине.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже предупредила, что на мирных переговорах президент РФ Владимир Путин попытается получить то, чего не достиг на украинском фронте.