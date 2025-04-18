Претензії на Шпіцберген: експерти оцінили міць Північного флоту РФ у протистоянні з НАТО

Росія посилює тиск на Норвегію в Арктиці, натякаючи на готовність до силового сценарію. Москва висловлює претензії щодо "мілітаризації" архіпелагу Шпіцберген — звинувачення стосуються начебто незаконного посилення військової інфраструктури на архіпелазі та навіть модернізації аеродрому і причалів на сусідньому острові Ян-Маєн.

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Про можливе протистояння Росії і НАТО в арктичному регіоні йдеться в матеріалі військового аналітика Фредеріка Ван Локерена, опублікованому 17 квітня Naval News.

Суть претензій Москви

Росія традиційно сприймає будь-які спроби посилення військової присутності на Шпіцбергені як порушення Шпіцбергенського договору 1920 року, який визнає суверенітет Норвегії над архіпелагом, але з жорсткими обмеженнями, включно із забороною на розміщення там військових баз і збройних сил.

Москва розглядає будь-яку присутність військової інфраструктури або участь норвезьких (чи тим паче натовських) сил на архіпелазі як підрив демілітаризованого статусу регіону, що нібито суперечить духу і букві вищевказаного договору.

Архіпелаг Шпіцберген Фото: Відкриті джерела

Це стосується заходу військових кораблів країн НАТО в район архіпелагу, модернізації аеродромів, які можна використовувати у військових цілях, а також збільшення військового контингенту Норвегії в сусідніх з архіпелагом районах.

"Шпіцберген дедалі більшою мірою втягується в орбіту військово-політичного планування Норвегії з залученням США і НАТО", — йдеться в заяві російського МЗС від 14 березня 2025 року.

Північний флот РФ: оцінка аналітиків

На думку аналітиків, справжня мета таких заяв — не захист міжнародного права, а прагнення Росії зміцнити свої позиції в Арктиці та створити для Заходу нову точку тиску. Про це, зокрема, пише американський аналітичний центр Jamestown Foundation, наголошуючи на можливості початку російської агресії проти НАТО не лише на східному фланзі, а й на Півночі Європи.

Однак у зв'язку з цим виникає логічне запитання про військовий потенціал Москви в цьому регіоні. Іншими словами, які сили може залучити РФ у разі потенційного конфлікту навколо архіпелагу Шпіцберген.

Ван Локерен зазначає, що найімовірнішим учасником подібної операції може стати Північний флот ВМФ РФ, у розпорядженні якого перебувають п'ять великих десантних кораблів (ВДК) і дві бригади морської піхоти — 61-ша і 200-та окремі мотострілецькі бригади.

Російський БДК "Іван Грен" проекту 11711

Однак виникає ще одне питання: чи достатній такий склад для висадки на Шпіцберген у сучасних умовах, особливо з урахуванням втрат, яких зазнали російські десантники та морська піхота під час війни проти України?

Річ у тім, що ці підрозділи були розгорнуті на українському фронті, де зазнали значних втрат. За оцінками норвезької розвідки, обидві бригади втратили 80% своїх можливостей уже до початку 2023 року.

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Таким чином успіх десантної операції росіян на архіпелазі викликає великі сумніви. До цього аналітик додав і той факт, що Північному флоту бракує і десантних кораблів, частину з яких було направлено в Чорне море до вторгнення РФ в Україну.

У відповідь на російську агресію Норвегія може дійсно розмістити патрульну або бойову авіацію на Шпіцбергені. І з огляду на слабкість російських систем ППО в арктичному регіоні такий крок, з військового погляду, міг би стримувати "десантні" амбіції Росії.

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