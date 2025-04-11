Контактная группа "Рамштайн" анонсирует новый пакет поддержки Украины на $580 млн, — СМИ

Страны, которые входят в контрактную группу по вопросам обороны Украины "Рамштайн, объявят во время встречи 11 апреля, о новом пакете военной помощи Украине на сумму 580 млн долларов.

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Об этом сообщает Reuters.

Британия объявит о выделении 455 млн долларов США из 5,8 млрд долларов, которые страна зарезервировала для военной поддержки Украины на 2025-й год.

Остальную сумму пакета помощи, о котором станет известно во время заседания, покроет Норвегия.

Таким образом Великобритания и Норвегия помогут профинансировать доставку сотен тысяч беспилотников, радарных систем и противотанковых мин для Украины.

Отмечается, что беспилотники будут покупать у британских и украинских поставщиков. Также деньги из нового пакета помощи пойдут на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и другой военной техники.

Эта поддержка Украины реализует четырехпунктовый план премьер-министра Кира Стармера: ускорение поставок оружия и техники, усиление обороноспособности Украины в долгосрочной перспективе, сотрудничество с союзниками для формирования гарантий безопасности и сохранения давления на РФ.

Напомним, министр обороны США Пит Гегсет подтвердил свое участие на встрече в формате "Рамштайн", которая состоится в Брюсселе 11 апреля. Однако лично глава Пентагона не будет присутствовать — он присоединится онлайн.

Также в феврале во время заседания контактной группы "Рамштайн" Германия заявила о передаче Украине около 100 управляемых ракет к зенитным ракетным комплексам (ЗРК) IRIS-T.