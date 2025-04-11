Контактна група "Рамштайн" анонсує новий пакет підтримки України на $580 млн, — ЗМІ

Країни, які входять до контрактної групи з питань оборони України "Рамштайн, оголосять під час зустрічі 11 квітня, про новий пакет військової допомоги Україні на суму 580 млн доларів.

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Про це повідомляє Reuters.

Британія оголосить про виділення 455 млн доларів США з 5,8 млрд доларів, які країна зарезервувала для військової підтримки України на 2025-й рік.

Решту суми пакета допомоги, про який стане відомо під час засідання, покриє Норвегія.

Таким чином Велика Британія і Норвегія допоможуть профінансувати доставку сотень тисяч безпілотників, радарних систем і протитанкових мін для України.

Зазначається, що безпілотники купуватимуть у британських і українських постачальників. Також гроші з нового пакета допомоги підуть на ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів та іншої військової техніки.

Ця підтримка України реалізує чотирипунктовий план прем’єр-міністра Кіра Стармера: прискорення поставок зброї та техніки, посилення обороноздатності України в довгостроковій перспективі, співпраця з союзниками для формування гарантій безпеки та збереження тиску на РФ.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив свою участь на зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться в Брюсселі 11 квітня. Проте особисто глава Пентагона не буде присутній — він доєднається онлайн.

Також у лютому під час засідання контактної групи "Рамштайн" Німеччина заявила про передачу Україні близько 100 керованих ракет до зенітних ракетних комплексів (ЗРК) IRIS-T.