Глава Пентагона візьме участь в наступному засіданні "Рамштайн", але онлайн, – ЗМІ

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив свою участь на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться в Брюсселі 11 квітня. Проте особисто глава Пентагона не буде присутній — він доєднається онлайн.

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Про це повідомляє Defense News.

Про таке рішення стало відомо через кілька днів після того, як з'явилися сумніви щодо його участі, висловлені як американськими, так і європейськими офіційними особами.

Засідання очолять Німеччина та Велика Британія — це 27-ма за рахунком така зустріч.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що в Брюсселі буде обговорюватися, зокрема, посилення ППО України, а також порушать питання контингентів та нових оборонних пакетів.

Група контактів з оборони України об'єднує 50 країн і працює вже три роки для координації військової допомоги Україні. Вона була заснована Ллойдом Остіном, попередником Гегсета, незабаром після початку російського вторгнення в 2022 році. За цей час країни-учасниці зібрали понад $126 мільярдів на допомогу Україні. З цих коштів майже половину надали саме США.

Піт Гегсет брав участь у попередньому саміті в лютому, але згодом передав роль голови Великій Британії. Тоді ж у лютому Гегсет закликав Європу взяти на себе більшу відповідальність за свою оборону та анонсував зменшення активності США в захисті континенту.

Нагадаємо, що скандал, пов'язаний із секретним чатом у Signal, отримав несподіване продовження: у мережу потрапили особисті дані ключових радників президента США. Найлегше було отримати конфіденційну інформацію про міністра оборони Піта Гегсета.

Також очільник Пентагона Піт Гегсет заявив, що журналісти, які оприлюднили листування в Signal, займаються містифікаціями.