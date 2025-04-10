Глава Пентагона примет участие в следующем заседании "Рамштайн", но онлайн, — СМИ
Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил свое участие на следующей встрече в формате "Рамштайн", которая состоится в Брюсселе 11 апреля. Однако лично глава Пентагона не будет присутствовать — он присоединится онлайн.
Об этом сообщает Defense News.
О таком решении стало известно через несколько дней после того, как появились сомнения относительно его участия, высказанные как американскими, так и европейскими официальными лицами.
Заседание возглавят Германия и Великобритания — это 27-я по счету такая встреча.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что в Брюсселе будет обсуждаться, в частности, усиление ПВО Украины, а также поднимут вопрос контингентов, а также новых оборонных пакетов.
Группа контактов по обороне Украины объединяет 50 стран и работает уже три года для координации военной помощи Украине. Она была основана Ллойдом Остином, предшественником Гегсета, вскоре после начала российского вторжения в 2022 году. За это время страны-участницы собрали более $126 миллиардов на помощь Украине. Из этих средств около половины предоставили именно США.
Пит Хегсет участвовал в предыдущем саммите в феврале, но впоследствии передал роль председательствующего Великобритании. Тогда же в феврале Гегсет призвал Европу взять на себя большую ответственность за свою оборону и анонсировал уменьшение активности США в защите континента.
Напомним, что скандал, связанный с секретным чатом в Signal, получил неожиданное продолжение: в сеть попали личные данные ключевых советников президента США. Легче всего было получить конфиденциальную информацию о министре обороны Питере Гегсете.
Также глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что журналисты, которые обнародовали переписку в Signal, занимаются мистификациями.